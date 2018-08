Sociedad

En el Superpuerto de Bilbao

Sofocado el incendio del tanque de azufre líquido en Santurtzi

Redacción

31/10/2012

Salud Pública ha confirmado que las emanaciones han tenido una baja sustancia tóxica, por lo que no habido riesgo para la población.

El incendio que a primera hora de esta tarde se ha desatado en una empresa ubicada en el Super Puerto de Bilbao, y que al parecer se ha originado en el interior de una cubeta que contenía azufre líquido, ya ha sido sofocado.



Según ha informado el Departamento de Interior, el incendio se ha registrado sobre las 14:40 horas, y como consecuencia de las llamas, del tanque ha comenzado a salir una nube en forma de vapor de agua. Se ha establecido un perímetro de seguridad de 500 metros alrededor del lugar, y hasta allí se han trasladado técnicos de Salud Pública, para evaluar los riesgos.



Salud Pública ha confirmado que las emanaciones tienen una baja sustancia tóxica , por lo que no hay riesgo para la población . Además, los tanques de Befesa están situados en la zona de ampliación del puerto, en el dique de Zierbena, muy lejos de zonas habitadas.

Las autoridades del Puerto de Bilbao han asegurado que "en ningúnmomento ha habido emanación de gases, ni fuga tóxica", y que el incendio está controlado, aunque no extinguido todavía.

El incendio no ha provocado heridos, ni ha sido necesaria la evacuación de los trabajadores de empresas que están en los aledaños, según las fuentes del Puerto de Bilbao. No obstante, se ha activado el protocolo de emergencia previsto para este tipo de situaciones y una ambulancia se ha desplazado a la zona.



El puerto está abierto, aunque se ha cerrado el acceso a la zona donde está situado el tanque, y las llamas afectan al interior del depósito, por lo que no son perceptibles desde el exterior.



Por el momento, se desconocen los motivos que han originado el incendio.