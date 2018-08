Sociedad

Tragedia en el Madrid Arena

El SUP denuncia que el recinto 'carecía de licencia de funcionamiento'

04/11/2012

Este sábado ha fallecido la joven de 17 años que fue ingresada en estado crítico al resultar aplastada en una multitudinaria fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena de la capital.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) presentará este lunes en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que investiga lo sucedido en el Madrid Arena la noche de Halloween, un escrito policial fechado en 2006, según el cual, el recinto "carecía de licencia de funcionamiento".

El secretario general de este sindicato policial, José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado que "ese recinto no puede estar abierto en esas condiciones porque no cumple ni la Ley del Deporte de 1990 en cuanto a planes de evacuación y emergencia, ni la Ley de espectáculos deportivos de la Comunidad de Madrid de 1997".

"Entendemos que no cumple con los requisitos para estar abierto ni los ha cumplido nunca", añade Fornet, quien acusa al Ayuntamiento de Madrid de hacer una "interpretación torticera" de las leyes. Según dice el SUP, el Consistorio apela a la ley de Suelo de 2008 para justificar que un edificio municipal no precisa de licencia de funcionamiento. "Sería curioso que un pabellón que funciona desde 2001 hubiera sido legalizado en 2008", responden desde el sindicato.

El origen de esta iniciativa del SUP es un acta policial elaborada en diciembre de 2006 y en la que se advertía de que el citado pabellón -inaugurado en 2001- "carecía de licencia de funcionamiento".

Contenido del acta

El escrito está firmado por el funcionario de Policía designado entonces como coordinador de seguridad para la temporada 2006-2007 de Liga ACB de Baloncesto en el equipo MMT Estudiantes, que entonces disputaba sus partidos como local en el Madrid Arena.

Según relata el acta, con motivo del partido que enfrentaba al Estudiantes contra el Akasvayu el 2 de diciembre de 2006, este coordinador de seguridad se interesó por conocer las medidas de seguridad que debía adoptar el recinto por lo que solicitó su licencia de funcionamiento a la entonces responsable de 'Madrid Espacios y Congresos', el organismo municipal que gestiona el pabellón .



El acta explica que esta responsable le manifestó que "que no podía mostrarla puesto que en ese momento el pabellón "TELEFONICA MADRID ARENA" carecía de licencia de funcionamiento".



Fallece la cuarta víctima



La joven de 17 años que fue ingresada en estado crítico al resultar aplastada en una multitudinaria fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena de la capital, ha fallecido hoy a las 8.50 horas en el hospital Doce de Octubre, según han informado fuentes del centro sanitario.



La joven, de 17 años, se encontraba en estado muy crítico, en cuidados intensivos, desde que ingresó al hospital el pasado jueves. La otra joven herida, que se encuentra ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, se mantiene también en estado crítico.

Ambas jóvenes presentaban severos problemas derivados del aplastamiento. Las muchachas estuvieron durante varios minutos en parada cardiorrespiratoria, de la que los sanitarios del Samur pudieron sacarlas.



Tras confirmarse este sábado la muerte de la menor, ya son cuatro las chicas que han perdido la vida por el aplastamiento sufrido en la fiesta de música electrónica celebrada el jueves en el Madrid Arena.



Fiesta de Halloween



El accidente ocurrió la noche del 1 de noviembre durante una fiesta de Halloween que se celebró en el recinto de Madrid Arena.



Fuentes de la Jefatura Superior de Policía, apuntan a que el lanzamiento de una bengala y varios petardos pudieron ser la causa de la avalancha humana que atrapó a varias personas en un pasillo. Según parece, los asistentes habrían confundido el sonido de los petardos con disparos. La empresa organizadora ha confirmado que la bengala se lanzó en un vomitorio.



Los servicios de emergencias recibieron un aviso sobre las 4:05 horas para atender a varias jóvenes, de entre 17 y 25 años, que se encontraban en parada cardiorrespiratoria de origen traumático.



Según las fuentes, dos de las chicas fallecieron en el botiquín del recinto, tras más 30 minutos de intento de reanimación, y una tercera falleció al llegar al hospital Clínico.

Mientras, la, desde la aparición de bengalas en el recinto hasta una posible superación del aforo permitido o la entrada de menores de edad al concierto de la estrella de la música electrónica Steve Aoki.

Asimismo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha aceptado la comisión de investigación solicitada por parte de la oposición para abrir un debate sobre lo que se debe mejorar y aportar sugerencias a otras administraciones.Tanto Botella como el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, afirmaron ayer en una convocatoria de prensa urgente que el Ayuntamiento de Madrid se personará en la causa abierta por lo sucedido en el Madrid Arena si la empresa organizadora, Diviertt, mintió y se sobrepasó el aforo permitido.

Madrid no alquilará ninguna instalación municipal

En este sentido, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de Madrid no alquilará "nunca más" ninguna instalación municipal o edificio del Consistorio para albergar macrofiestas como la de Halloween.

"Nunca más ni cederemos ni alquilaremos ni consentiremos un evento como el del miércoles", ha señalado Botella, quien ha indicado que, mientras ella sea alcaldesa las instalaciones municipales "nunca más" serán alquiladas para este fin "porque la vida humana es lo más importante", ha dicho en rueda de prensa convocada de forma urgente en el Ayuntamiento.

Para Botella, el "riesgo es demasiado grande" cuando se "juntan" en "un sitio cerrado demasiado alcohol" y calor, entre otras cosas, y ha asegurado que su interés es el de estar al servicio de los madrileños, de las personas que visitan la ciudad y de todos los españoles.