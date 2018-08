Sociedad

Tragedia en el Madrid Arena

La Comunidad de Madrid espera que se 'depuren responsabilidades'

Redacción

04/11/2012

El funeral por la menor fallecida se celebrará este lunes. Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía denuncia que el recinto "carecía de licencia de funcionamiento".

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha señalado que espera que se "depuren responsabilidades" a todos los que hayan podido "violar" la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid, después de lo sucedido en el Madrid Arena, una fiesta que se ha saldado con la muerte de cuatro jóvenes aplastadas en una avalancha humana.



El consejero ya ha recibido instrucciones por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de extremar todas las medidas de precaución que se puedan tomar de cara a las macrofiestas que se celebren las próximas navidades y desde el Gobierno madrileño confían en que la investigación judicial sobre el Madrid Arena aclare lo sucedido el miércoles.



La joven herida continúa en estado crítico



La joven María Teresa Alonso, de 20 años, que resultó herida en la avalancha humana continúa en estado crítico en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz.



Fuentes de este centro han asegurado que su pronóstico sigue siendo estable dentro de la máxima gravedad.



María Teresa Alonso es la única de las cinco víctimas de la avalancha del Madrid Arena que continúa con vida, después de que ayer falleciera la joven de 17 años que estaba ingresada en el Doce de Octubre en estado muy crítico.



La capilla ardiente con los restos mortales de la menor quedará instalada a primera hora de esta tarde en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, y mañana se oficiará un funeral en la catedral de Alcalá de Henares.



El fallecimiento de esta joven elevó a cuatro el número de víctimas mortales en la tragedia del Madrid Arena.



Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda y Cristina Arce de la Fuente, todas ellas de 18 años, fallecieron el mismo jueves aplastadas en la avalancha humana que se produjo en uno de los pasillos del pabellón.



El SUP denuncia que el recinto 'carecía de licencia de funcionamiento'



El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) presentará este lunes en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que investiga lo sucedido en el Madrid Arena la noche de Halloween, un escrito policial fechado en 2006, según el cual, el recinto "carecía de licencia de funcionamiento".

El secretario general de este sindicato policial, José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado que "ese recinto no puede estar abierto en esas condiciones porque no cumple ni la Ley del Deporte de 1990 en cuanto a planes de evacuación y emergencia, ni la Ley de espectáculos deportivos de la Comunidad de Madrid de 1997".

"Entendemos que no cumple con los requisitos para estar abierto ni los ha cumplido nunca", añade Fornet, quien acusa al Ayuntamiento de Madrid de hacer una "interpretación torticera" de las leyes. Según dice el SUP, el Consistorio apela a la ley de Suelo de 2008 para justificar que un edificio municipal no precisa de licencia de funcionamiento. "Sería curioso que un pabellón que funciona desde 2001 hubiera sido legalizado en 2008", responden desde el sindicato.

El origen de esta iniciativa del SUP es un acta policial elaborada en diciembre de 2006 y en la que se advertía de que el citado pabellón -inaugurado en 2001- "carecía de licencia de funcionamiento".

Contenido del acta

El escrito está firmado por el funcionario de Policía designado entonces como coordinador de seguridad para la temporada 2006-2007 de Liga ACB de Baloncesto en el equipo MMT Estudiantes, que entonces disputaba sus partidos como local en el Madrid Arena.

Según relata el acta, con motivo del partido que enfrentaba al Estudiantes contra el Akasvayu el 2 de diciembre de 2006, este coordinador de seguridad se interesó por conocer las medidas de seguridad que debía adoptar el recinto por lo que solicitó su licencia de funcionamiento a la entonces responsable de 'Madrid Espacios y Congresos', el organismo municipal que gestiona el pabellón .



El acta explica que esta responsable le manifestó que "que no podía mostrarla puesto que en ese momento el pabellón "TELEFONICA MADRID ARENA" carecía de licencia de funcionamiento".