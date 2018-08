Sociedad

EN REINO UNIDO

La BBC alerta de que hay cientos de niños 'que no existen'

05/11/2012

Los menores entran en el país de forma ilegal y nunca se han registrado oficialmente, por lo que viven en la calle y no pueden acceder a una educación ni solicitar subsidios de vivienda.

Cientos de niños que viven desamparados en las calles de Londres y otras ciudades británicas "no existen" a efectos legales pues nunca se han registrado oficialmente en este país, reveló hoy la cadena pública británica BBC.



Un programa realizado por ese canal ha detectado centenares de historias de menores que, de acuerdo con los registros oficiales, "podrían no tener nacionalidad".



Algunas organizaciones benéficas han advertido de la problemática que plantean estos niños que no cuentan con ningún apoyo, y cuya existencia no consta en ningún lado, en ciudades británicas como Birmingham, Leeds, Coventry, Nottingham, Newcastle, Liverpool, Oxford y Cardiff.



El programa de la BBC "Inside Out London" alertó de que algunos de esos menores se han visto obligados a prostituirse para poder comer. En la capital británica es donde el problema más se agrava.



Muchos de estos jóvenes que no tienen hogar y viven en las calles de Londres entraron al Reino Unido de forma ilegal y nunca se registraron oficialmente en el país, con lo que no pueden acceder a una educación ni solicitar subsidios de vivienda.



"Hasta la fecha, se han puesto en contacto con nosotros más de 600 jóvenes. Es un gran problema", indicó la portavoz de la organización "Safe 'n' Sound" Jennifer Blake, encargada de sacar a los jóvenes de las calles y buscarles alojamiento con la mayor rapidez.



Las organizaciones también previenen contra el peligro de que, al no contar esos menores con apoyo económico, alojamiento o cuidados, cada vez son más los que recurren a actividades delictivas para sobrevivir.