Sociedad

Campaña Beldur Barik

Emakunde ve riesgo de retroceso en políticas de igualdad por la crisis

Redacción

12/11/2012

Emakunde ha presentado la campaña "Beldur barik" para prevenir y combatir la violencia sexista entre la juventud vasca.

La directora de Emakunde, María Silvestre, ha opinado que existe un riesgo "muy grave" de que las políticas de igualdad sufran "un retroceso" debido a la coyuntura actual de crisis y de ajuste presupuestario.



Silvestre ha hecho esta reflexión durante la presentación de la campaña "Beldur barik" en la que colaboran el Gobierno Vasco, Eudel y las diputaciones vascas. El objetivo de esta campaña, que este año cumple su tercera edición, es prevenir y combatir la violencia sexista entre la juventud vasca.



La violencia de género es un fenómeno que afecta también a las jóvenes. En concreto, un 33% de las víctimas de malos tratos en Euskadi son chicas de menos de 30 años, ha apuntado Mariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.



Serrano también ha explicado que al margen de la violencia física, existen otras formas de violencia propias de las generaciones más jóvenes como el control que ejercen algunos chicos sobre las jóvenes a través del "whatsapp" (servicio de mensajería utilizado en los móviles) o las redes sociales.



Son formas de violencia "silenciosas" pero "es importante que sean reconocidas para ser combatidas", ha destacado.



La directora del Instituto Vasco de la Mujer ha advertido de que "en un contexto de fuerte ajuste presupuestario" como el actual, "hay riesgo de retroceso muy grave en las políticas de igualdad" aunque quizás no por parte de las instituciones vascas.



Por eso, ha opinado que hay que estar alerta ante la posibilidad de retroceso en este campo y ha recordado que "las políticas de igualdad no son un adorno", por lo que ha pedido que no se permita ese retroceso.



"Beldur Barik" es un programa integral de acciones que se desarrolla a lo largo del año y cuenta con el apoyo de la Red Berdinsarea, con 57 municipios adheridos por la igualdad, bajo la coordinación de Eudel y el impulso de todas las instituciones vascas.



El concurso "Beldur Barik", que anima a los jóvenes a romper estereotipos mediante vídeos, ha registrado 131 trabajos, cuyos ganadores se darán a conocer en el acto del Artium.