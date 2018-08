Sociedad

Crisis económica

Permiso de residencia para aquellos que compren casas de 160.000 euros

Redacción

19/11/2012

El presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, aboga por construir más casas y dar más hipotecas.

El presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, ha abogado por construir más casas y dar más hipotecas, en lugar de poner "más trabas" para que el crédito hipotecario resurja cuando se necesite.

En su opinión, la exclusión social no la crea el crédito hipotecario sino la crisis y advierte de que la gente no podría tener su propia vivienda si no fuera por la banca.

Además, según ha explicado en su intervención en un encuentro organizado por el foro Nueva Economía, el crédito ayuda a superar la crisis y para proteger a las personas en peligro de quedarse sin casa, hay que construir más casas.





Residencia para extranjeros que compren casas



El Gobierno concederá permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros, según ha anunciado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

El secretario de Estado ha apuntado a los 160.000 euros como el límite de precio de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe que estima "equilibrado". "No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia", apuntó al respecto.

Según ha indicado, se trata una iniciativa en la que trabajan desde la pasada primavera los ministerios de Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores, y cuyo objetivo sería reducir el 'stock' de pisos que existe en España, donde actualmente "no se ve mucha capacidad de compra por la falta de crédito".