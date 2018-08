Sociedad

Trama de contrabando

La empresa de Durango desmiente estar involucrada en la trama con Irán

Redacción

27/11/2012

ONA Electroerosión asegura ser "absolutamente ajena" al programa iraní y subraya que sus exportaciones "han cumplido siempre escrupulosamente los acuerdos internacionales".

Noticias (1) Una empresa de Durango colaboró con el programa nuclear iraní

La empresa ONA Electroerosión S.A., con sede en Durango (Bizkaia), ha desmentido este martes estar involucrada en la trama de contrabando de maquinaria destinada al programa nuclear de Irán que ha sido desmantelada por la Agencia Tributaria.



En un comunicado, ONA Electroerosión asegura ser "absolutamente ajena" al programa iraní y subraya que sus exportaciones "han cumplido siempre escrupulosamente los acuerdos internacionales".



La compañía fabricante de máquina herramienta, que cuenta con más de 60 años de historia, ha negado su implicación en la trama de contrabando después de que su nombre apareciera publicada hoy en algún medio de comunicación.



La Agencia Tributaria informó ayer, lunes, de la desarticulación de la red que desde una empresa de Durango enviaba maquinaria destinada a Irán, violando el embargo decretado contra esta república islámica por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



ONA Electroerosión puntualiza que para cualquier venta a Irán y a cualquier otro país que lo requiera, "solicita los permisos reglamentarios pertinentes a la Administración".



Añade que en 2009, pidió dos permisos para dos empresas iraníes clientes y esperó meses la contestación de la Administración."Uno fue concedido y, por tanto, la máquina se exportó a Irán con autorización. El otro permiso no se concedió y, por tanto, no se realizó esa operación", apunta el comunicado.



Las máquinas denegadas "no correspondían a ningún modelo a medida", sino que se trataba de herramientas estándar, "sin ningún tipo de equipamiento especial", explica la empresa.