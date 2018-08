Sociedad

Universidad de Cambridge

¿Existe el riesgo de que las máquinas se rebelen contra los humanos?

Redacción

28/11/2012

Científicos de diferentes especialidades se han unido para estudiar los riesgos que puede tener la tecnología en un futuro en el ser humano.

La Universidad de Cambridge evaluará en un estudio si existe la posibilidad real de que la tecnología extermine la especie humana.

La investigación parece sacada de una película de ciencia ficción, pero no lo es. El Centro de Estudio del Riesgo Existencial, (Center for the Study of Existencial Risk) que pertenece a la prestigiosa universidad británica, estudiará los peligros de nuevos campos como la biotecnología, la vida artificial, la nanotecnología, y en general todo lo relacionado con la inteligencia generada artificialmente.

El proyecto lo dirigen el profesor de Filosogia Huw Price, el profesor de Cosmología y Astrofísica Martín Rees y el cofundador de Skype Jaan Tallin. Además, participarán en el proyecto siete asesores de la Universidad de Cambridge y otros seis asesores ajenos.

Los investigadores han manifestado que es difícil evaluar los riesgos de éstas tecnologías, pero que “dado lo mucho que está en juego, parece una causa de preocupación”.

“Parece razonable pensar que en este siglo o en el siguiente la inteligencia artificial escapará de las restricciones de la biología”, ha manifestado el profesor Price a la agencia AP. Llegados a ese momento, “como las máquinas son más simpáticas que los humanos, podríamos acabar a su merced, puesto que aunque no son maliciosas, no comparten nuestros intereses”, ha añadido.