Sociedad

Abren investigación

La Ertzaintza recibe varias denuncias por robo y difusión de fotos

Redacción

28/11/2012

Se estudia si están relacionadas con la supuesta difusión de imágenes de cáracter íntimo de alumnos de la Universidad de Deusto.

La Ertzaintza ha abierto una investigación después de quehayan interpuesto este miércoles por la tarde sendas, una de ellas por lay la otra por el supuesto, según han informado fuentes del Departamento de Interior.

Interior ha señalado que, por el momento, se desconoce si estas denuncias tienen relación directa con la supuesta difusión de fotografías y contenidos de carácter íntimo que alumnos de la Universidad de Deusto guardaban en sus móviles. En todo caso, consideran que es un "punto de partida" para iniciar una investigación.

La Universidad de Deusto, en su cuenta de Twitter, también informa de que se han presentado las primeras denuncias ante la Ertzaintza. Pocas horas antes, el vicerrector de Comunicación, Roberto San Salvador del Valle, en declaraciones a los periodistas, admitía desconocer cuántas personas se habrían visto afectadas, y la cantidad de fotos y vídeos que habrían circulado de forma incontrolada. "Es muy complicado conocer estos datos", ha apuntado. Ha recomendado a todos aquellos afectados denunciar los casos a la Ertzaintza para que pueda esclarecer los hechos.



''El sistema de la Universidad no ha fallado' '



La Universidad de Deusto, a través de un comunicado oficial, ha aclarado que ''no hay ningún indicio de que la red wifi de la universidad haya propiciado el acceso a la información contenida en un dispositivo electrónico, teléfono u ordenador, conectado a la misma''.



Ante las informaciones sobre la supuesta aparición de fotos particulares de algún estudiante en la red, la institución privada ha enviado una nota de prensa en la que aclara que ''si alguien ha accedido a la información contenida en un dispositivo electrónico, sólo se ha podido producir en caso de que el propietario no hubiera tomado medidas de seguridad para evitar el acceso a dicho terminal''.



Por otro lado, recomienda a las personas afectadas que procedan en su caso a presentar la denuncia correspondiente, ''en la seguridad de que contaran con el apoyo de la propia Universidad''.



Fotos y vídeos



La nota llegaba depués de que varios personas aseguraran a través de las redes sociales que estaban recibiendo fotos y vídeos subidos de tono, tras lo que la Universidad de Deusto ha pedido, vía Twitter, que no se extienda la información. "Por favor, hasta que no sepamos qué ha ocurrido, no ayudéis a extender información que daña a personas", aseguraba la universidad a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Así, ha pedido a las personas que han recibido esas supuestas fotografías y vídeos íntimos en sus móviles y ordenadores portátiles que no las reenvíen con el fin de "no perjudicar más a los afectados". "Os pedimos que no viralicéis las imágenes para no perjudicar más a los afectados. Todos estamos colaborando a hacer de esto una bola de nieve", reflexionaban.



Asimismo, alertaban de que "se tomarán medidas y buscarán responsables". "Es deleznable que ocurran estas cosas", añadían.