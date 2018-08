Sociedad

"Con 'Asier ETA biok' intento entender por qué mi amigo entró en ETA"

A. Akordagoitia

30/11/2012

El actor Aitor Merino (Historias del Kronen, El Pan Nuestro) presenta su primer largo documental Asier ETA biok, que aborda el conflicto vasco desde la perspectiva de la amistad.

¿Cómo surge la idea de hacer Asier ETA biok?

Llevo más de veinte años afincado en Madrid, ciudad a la que vine con el sueño de ser actor. Aquí, hablar del conflicto vasco siempre ha sido una tarea complicada. Cuando Asier, mi amigo desde la adolescencia, fue encarcelado por pertenecer a ETA, esa tarea se hizo mucho, mucho más difícil. El proyecto nace de mi necesidad de hablar de Asier, y a través de nuestra amistad, intentar hacer entender las razones que pudieron llevarle a tomar esa decisión que a mí mismo también me costaba comprender y asimilar.

¿Cómo se da forma a esa idea?

De la manera más simple: saliendo a grabar con una cámara y un micrófono que manejaba yo mismo. Así podía mantener el ambiente íntimo entre Asier y yo, ya que la presencia de un equipo técnico seguro que nos hubiera cohibido.

¿Quién ha participado en el proyecto?

Aunque el protagonismo recaiga sobre mí, ya que es un trabajo autobiográfico, lo hemos codirigido entre mi hermana Amaia (documentalista afincada en Ecuador) y yo. Nos entendemos increíblemente bien, y desde el principio trabajamos codo con codo, solos, haciendo un esfuerzo enorme. Después tuvimos la suerte de que se sumara el quipo de Doxa Producciones y a partir de ese momento el proyecto creció exponencialmente. Se trata de una productora joven con la que congeniamos a la perfección y que está haciendo un trabajo increíble. Aunque con medios precarios, hacemos un gran equipo. Además colaboran amigos míos, actrices y actores como Juan Diego Botto, Secun de la Rosa, Pilar Castro, Diego París, Ana Rayo, Armando del Río, Velilla Valbuena, Nathalie Pinot y Carol Salvador. Ellos son mis amigos de Madrid, los mismos que durante tanto tiempo me han hecho incontables preguntas sobre el conflicto vasco y sobre mi amigo Asier. Sus intervenciones son una parte importantísima de la película. Pero los protagonistas somos el propio Asier y yo mismo, aunque también intervienen su compañera y varios familiares y allegados. Todos ellos lo han hecho de forma desinteresada y enormemente generosa.

¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando? ¿Dónde habéis grabado?

La grabación comenzó hace más de dos años, en el mismo momento en que Asier fue liberado de prisión, y se prolongó durante varios meses. Lo más complicado ha sido la elaboración de un guión que diera forma al contenido, trabajo al que Amaia y yo hemos dedicado dos años. Las grabaciones las hicimos fundamentalmente en Iruñea y alrededores, pero también en mi casa de Madrid, en la que me grabo a mí mismo haciendo reflexiones ante la cámara. También grabé en Madrid las pequeñas intervenciones de mis amigos actores, que residen aquí.

¿Qué te dijo Asier cuando le planteaste hacer Asier ETA biok?

Apenas tuvo tiempo de enterarse, todo comenzó conmigo grabándole escondido tras un seto, justo en el momento de su liberación, así que apenas le di oportunidad de quejarse (risas). Asier es un amigo increíble, nos queremos mucho, y desde el principio se ofreció sin objeciones. Claro que, más tarde, el documental entró en terrenos farragosos, incluso diría que dolorosos, pues este no es un retrato complaciente. Eso generó situaciones complicadas entre ambos. Pero sin ese cuestionamiento, sin una confrontación entre nuestras diferencias, el trabajo perdería gran parte de su valor, y tanto Asier como yo asumimos ese reto con todas las consecuencias.

¿Los testimonios que se recogen en el documental son reales? Es decir, la opinión de cada una de las personas que aparece es real o has pedido a tus amigos actores que interpreten?

Las intervenciones de mis amigos actores tratan de ser representativas de algunas de las preguntas que se plantean en cualquier calle de Madrid, y son reales. Pero esa es una parte muy pequeña de la película. Todos los momentos más importantes de Asier y míos son absolutamente íntimos y reales.

¿Cuál es el objetivo de Asier ETA biok?

Llegar a un público lo más amplio posible, a un público deseoso de conocer otros puntos de vista. Nuestro objetivo es, principalmente, plantear preguntas.

¿No os ha dado reparo contar una historia tan delicada?

Más que reparo, respeto. Hablar sobre un amigo, sobre nuestra tierra, sobre uno mismo, implica una responsabilidad inmensa.

¿Cuál crees que será la reacción de las autoridades ante este documental? ¿Crees que la temática del documental puede afectar a tu carrera?

No temo ningún tipo de reacción por parte de las autoridades. Hasta donde yo sé, no hemos cometido ningún delito. En cuanto a mi carrera, es posible que me cierren algunas puertas, pero se abrirán otras. Me interesan mucho más las segundas.

¿Y las víctimas? ¿Cómo crees que interpretarán este trabajo?

Este conflicto ha dejado muchas víctimas, supongo que te refieres a las víctimas de ETA, que son las que quizás podrían sentirse molestas por mi relación de amistad con Asier. Si te digo la verdad, me gustaría que quisieran verlo. Lo hemos hecho con un respeto enorme, sin ningún ánimo de crear malestar o polémicas sin sentido. Al contrario; queremos establecer lazos, aportar un granito de arena en el camino de la reconciliación y el entendimiento mutuo. Está contada desde el corazón, no tenemos nada que temer.

De todos modos, el camino no ha sido fácil y ha supuesto un gran esfuerzo personal y económico. Habéis pedido colaboración.

Afrontar un proyecto de esta magnitud requiere un esfuerzo personal y económico importante que, llegados a este punto, no podemos seguir afrontando solos. Por eso nos hemos lanzado al crowdfunding (financiación en masa) a través de Verkami.com, porque además nos da la oportunidad de invitar a la gente a implicarse directamente en el proyecto a cambio de regalos que van desde aparecer en los títulos de crédito a entradas para el estreno o camisetas de la película. Pero lo más importante es que así no solo van a ayudarnos a seguir, sino van a participar activamente, formar parte del proyecto. Esa posibilidad nos otorga independencia institucional, por un lado, y aumenta la responsabilidad de ofrecer a cambio un buen trabajo. Hasta ahora, la campaña está yendo muy bien, pues hemos superado la mitad de la cantidad que pedimos, pero si no logramos completarla, tendremos que renunciar a lo conseguido. Así son las reglas del crowdfunding: o todo o nada. Por eso necesitamos las aportaciones. Nos quedan poco menos de dos semanas, ¡esperamos lograrlo!

¿Cuándo se estrenará Asier ETA biok?

Si todo va como esperamos, la próxima primavera estará preparado para salir del horno.

¿Por qué recomendarías ver Asier ETA biok?

Porque es una película que, más allá de las buenas intenciones, con las que a menudo no basta, está contada con rigor y honestidad.

"Asier ETA biok" (Asier Y yo). CROWDFUNDING from doxa producciones on Vimeo.