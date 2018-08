Papa Francisco

Audiencia con la prensa

Papa Francisco: 'Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres'

Redacción

16/03/2013

El pontífice ha agradecido a los medios de comunicación todo su trabajo en estos días y después ha explicado a los presentes porqué eligió el nombre de Francisco.

El papa Francisco ha manifestado este sábado que le gustaría "una Iglesia pobre y para los pobres" en la audiencia a la prensa internacional que ha seguido el Cónclave. Además, ha explicado porqué eligió el nombre de San Francisco de Asís.

"Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres", ha exclamado el papa Francisco arrancando un fuerte aplauso de los presentes en la audiencia que se ha celebrado en el aula Pablo VI del Vaticano.

Después ha explicado a los presentes porqué eligió el nombre de Francisco, en referencia al santo de Asís "Durante mi elección tenía junto a mi al arzobispo emérito de Sau Paulo, el cardenal Claudio Hummes, un gran amigo, que cuando el asunto se empezaba a poner peligroso, me confortaba", ha explicado. Después, "cuando los votos llegaron a los dos tercios y los cardenales aplaudieron, él me abrazo y me besó y me dijo: 'no te olvides de los pobres'". El papa argentino ha explicado que la palabra "pobres" le entró en la mente y entonces pensó en San Francisco De Asís y luego también en las guerras y no tuvo duda que elegiría el nombre de este santo de la pobreza, de la paz y de la defensa de la Creación.

EL pontífice también ha contado entre risas algunas anécdotas del Cónclave al explicar que algunos de los cardenales le pidieron que se llamase Adriano, en honor de Adriano VI, conocido como el "reformista", o incluso le propusieron el nombre de Clemente XV para "vengarse" de Clemente XIV que suprimió la orden de los jesuitas.

El Papa ha agradecido a toda la prensa su trabajo y ha afirmado la dificultad de informar sobre los eventos de la Iglesia ya "que no son una categoría mundana y por ello no son fáciles de comunicar a un publico vasto y heterogéneo". Francisco ha añadido que la comunicación tiene que estar basada en la búsqueda de "la verdad, la bondad y la belleza" al igual que hace la Iglesia.

El pontífice tras saludar a una delegación de periodistas ha impartido la bendición a los presentes y lo ha hecho en español. "Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes pero respetando la consciencia de cada uno os doy mi bendición sabiendo que cada uno de vosotros es hijo de Dios. íQué Dios os bendiga!", ha añadido.