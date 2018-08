Papa Francisco

Visita apostólica en Nápoles

El papa denuncia que cerrar la puerta a la inmigración es 'corrupción'

Redacción

21/03/2015

El pontífice ha asegurado que "la falta de trabajo nos roba la dignidad". "Tenemos que recuperar la lucha por la dignidad", ha defendido.

El papa ha denunciado en el barrio de la periferia de Nápoles de Scampia donde ha comenzado su visita apostólica a la ciudad italiana este sábado, que cerrar la puerta a los inmigrantes o no dar trabajo digno es "corrupción".

"Si le cerramos la puerta a los inmigrantes, si le quitamos el trabajo y la dignidad a la gente, ¿cómo se llama? Se llama corrupción", ha clamado el pontífice argentino.

Además ha tildado la corrupción como "una cosa sucia huele mal". Francisco ha observado que precisamente ese sucede en la realidad con la corrupción ante cientos de personas que le han aplaudido.

El papa ha reflexionado sobre el trabajo como un elemento que concede la dignidad a las personas. "¡Tenemos que recuperar la lucha por la dignidad! ¡De llevar el pan a casa! ¡La falta de trabajo nos roba la dignidad!", ha exclamado.

El papa ha explicado a los presentes que ha querido comenzar su visita desde la periferia. "Se ve que los napolitanos no son fríos", ha asegurado el Papa.

En sus palabras, el papa ha recordado que los inmigrantes no son ciudadanos de segunda categoría. "Todos somos inmigrantes, hijos de Dios" ha repetido varias veces en sus palabras improvisadas. En este sentido ha dicho que "nadie tiene casa fija" porque las personas están "de paso en este mundo".

En otro momento de su discurso, Francisco ha llamado la atención sobre el desempleo juvenil, "esto es grave". ¿Qué futuro tiene un joven que no tiene trabajo?", ha clamado con fuerza.

Así ha señalado que el paro no es solamente un problema que atañe a la ciudad de Nápoles, sino de todo el mundo. Ha vuelto a denunciar "un sistema que descarta a la gente".

Por ello ha dicho que aunque existan organizaciones como Cáritas, y otros centros de asistencia, "el problema no es solamente comer, sino el no tener la posibilidad de llevar el pan a casa, de no ganarlo, y cuando se pierde esto ese pierde la dignidad".

"Tenemos que defender nuestra vida de ciudadanos y de hombres y no tenemos que quedarnos callados", ha exclamado.

