Familia Cabacas: 'La decisión está tomada; es contra nuestro interés'

Agencias | Redacción

07/11/2016

Los padres de Iñigo Cabacas han participado en una concentración frente a los juzgados bilbaínos para exigir justicia.

La familia Cabacas ha señalado que "amigos y conocidos en la judicatura y en la administración de justicia" les han vaticinado que la decisión con respecto al caso de su hijo Iñigo, que instruye la Audiencia de Bizkaia, está ya tomada y será contraria a sus intereses.

Coincidiendo hoy con el día en que la sala se reúne para decidir sobre el recurso que la familia Cabacas interpuso en abril, cuando la jueza de instrucción denegó la prueba solicitada por la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, los padres de Iñigo Cabacas han participado en una concentración frente a los juzgados bilbaínos para exigir justicia. Además, también les han señalado que "una vez denegada esta prueba, archivarán el procedimiento", ha indicado.

Han mostrado su inquietud porque en estos últimos cinco meses, y a un mes de que finalice el plazo de instrucción, no se haya hecho "nada".

Iñigo Cabacas falleció la noche del 5 de abril de 2012 tras ser alcanzado por una pelota de goma de la Ertzaintza en un callejón cercano al estadio de San Mamés en Bilbao, tras el encuentro entre el Athletic y el Schalke 04.

En representación de la familia, Manuel Cabacas, padre de Iñigo, ha manifestado también su preocupación porque, "casualmente", la decisión la vaya a tomar la misma sala, con el mismo ponente que anteriormente "no solo" desestimo su recurso, sino que además les condeno a pagar las costas, ha sostenido.

Cabacas ha considerado la práctica de la prueba solicitada "muy importante" para el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de su hijo, lo que incluye "que los máximos responsables de aquel operativo estén en el procedimiento como investigados", ha añadido.

"Como madre y padre de Iñigo estamos rotos, no podemos entender cómo en el siglo XXI la Policía mate a una persona en un partido del Athletic, y no se quiera investigar ni depurar responsabilidades. No entendemos las razones de la impunidad", ha manifestado.