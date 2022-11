Cero nacimientos, población multiplicada… Así se han transformado nuestros pueblos durante 20 años

29/11/2022 08:39

Veinte años dan para mucho, basta con mirar cómo han cambiado nuestros pueblos a lo largo y ancho de los cuatro territorios de Hegoalde. Varios municipios han multiplicado hasta por seis su población, o no han tenido nacimientos en dos décadas, entre otros fenómenos.

El aumento de la población ha traído consigo que muchos municipios hayan tenido que adaptarse, tanto social como estructuralmente. Así, a lo largo de todo Hegoalde se puede ver cómo han cambiado los municipios durante los últimos 20 años. Los hay que se han ampliado, que han construido varias viviendas en los terrenos colindantes, también los que han derribado, acondicionado y adaptado las infraestructuras existentes.

Empezando de cero, podemos encontrar municipios que han construido barrios enteros, y también los que han creado grandes núcleos industriales en las cercanías. He aquí varios ejemplos que han sufrido todos estos fenómenos.

Además, hay núcleos de población que no han experimentado cambios significativos en dos décadas, bien porque no han aumentado su población, bien porque año tras año el pueblo ha perdido vecinos. Entre estos últimos, hay cuatro municipios que no han tenido nacimiento alguno desde el 2001, todos ellos en Navarra, así repartidos.