Dotcom pide ayuda para traducir el nuevo Megaupload al euskera

08/01/2013

El fundador de Megaupload y creador de la nueva plataforma Mega ha pedido ayuda en Twitter para traducir su nuevo proyecto a seis idiomas: ruso, coreano, japonés, euskera, maorí y bosnio.

Kim Dotcom, fundador de Megaupload y en proceso de extradición a EE. UU., ha pedido ayuda en Twitter para traducir su nuevo proyecto a seis idiomas, entre ellos, el euskera.

"We still need additional translators for these languages: Russian, Korean, Japanese, Basque, Maori, Bosnian. Please email: twitter@kim.com" (Todavía necesitamos traductores para estos idiomas: ruso, coreano, japonés, euskera, maorí y bosnio. Emails a twitter@kim.com), ha escrito en su cuenta de Twitter.

Hace unos meses, Kim Dotcom concedía una entrevista a la revista Wired, donde asegura haber encontrado el método legal para evitar el cierre de su plataforma de intercambio de archivos a nivel mundial.

De este modo, Mega, el nuevo proyecto, y Megaupload solo se parecerán en que ambas son plataformas basadas en suscriptores que permiten subir, acceder y compartir en Red grandes archivos.

Sin embargo, la diferencia será que ahora cada archivo será encriptado (con un clic) por el usuario y luego este lo enviará a los servidores de Mega. El usuario recibirá la clave para volverlo a desencriptar.

Mega no sabrá qué archivo se aloja en su servidor (canción, película, videojuego...) y será el usuario de la web el que tenga la responsabilidad de los archivos online que compartan no estén protegidos por el copyright.

La única forma de detener este nuevo servicio será el de hacer ilegal el propio encriptado, algo que no es posible porque "la Declaración de Derechos Humanos de la ONU protege la privacidad de las comunicaciones", según ha explicado Dotcom.

Para evitar el cierre masivo de servidores y que todo el contenido se pierda, el nuevo Mega tendrá dos sedes principales en sendos países, que Dotcom no ha hecho públicos, y donde se duplicará toda la información del sistema.