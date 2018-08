Tecnología

Plan de chicas, una web de amigas y para amigas

11/01/2013

Esta página creada por dos bilbaínas quiere revalorizar la amistad femenina y dotarla de una nueva tecnología para que la mujer de hoy en día pueda organizar más y mejor los planes con sus amigas.

La web Plandechicas.com nació en octubre del 2011 y, según sus creadoras, "es un lugar de inspiración donde las chicas encontrarán ideas para hacer con sus amigas".

Maite Gorordo y Alejandra Apraiz se conocieron en un máster de comunicación empresarial, conectaron y decidieron emprender juntas este proyecto al que después se unió el ingeniero informático Jon Ander Romero.

Viajes, planes, talleres caseros y mercadillos son solo algunas de las propuestas de "Plan de chicas". "Además, les animamos a que nos manden sus planes para compartirlos en el blog. Muchas de nuestras seguidoras ya lo hacen. También les proponemos productos y servicios de terceros pensados para ellas", explica Apraiz.

El objetivo de Plan de chicas es "darle a la amistad femenina el lugar que le corresponde. Independientemente de la edad que tenga una mujer, somos conscientes de la importancia que tienen para nosotras las relaciones de amistad femeninas, ¡son incluso terapéuticas!", cuentan sus creadoras.

Plataforma 'Pink Moments'

La web "Plan de chicas" acoge además una novedosa plataforma. "Internet está liderado por los hombres y la mayoría de las aplicaciones para mujeres han sido pensadas por ellos. Por ello, nosotras hemos creado una tecnología creada por mujeres para mujeres que soluciona un problema muy concreto: la falta de organización que tenemos las mujeres cuando consumimos en grupo en nuestras fechas especiales", aclara Apraiz.

De este modo, la plataforma "Pink Moments" es una herramienta para la organización de cumpleaños, despedidas de soltera, el nacimiento del hijo de una amiga, una escapada... "Cuando somos un grupo y como todas tenemos poco tiempo, y nadie quiere asumir esa responsabilidad de organizar todo, siempre hay una que acaba teniendo que ir hacer el recado y adelantando el dinero por todas", cuenta.

"Pink Moments" es la manera de que las decisiones que se deberían tomar en grupo y terminan por ser de "la organizadora" puedan ser compartidas: "¿Qué compramos? Debería ser una decisión en grupo. Sin embargo, muchas veces lo decide la persona que se encarga de comprarlo. También solemos entrar en unos bucles de 200 mails en la bandeja de entrada y de chats infinitos en Whatsapp para decidir".

Las cuentas son otro de los problemas en estas situaciones. "La chica que ha adelantado el dinero generalmente nunca consigue recaudarlo todo. Nadie sabe a quién debe, cuánto, se les olvida pagar, da corte pedir que te paguen, etc.", considera Apraiz. Es por ello que 'Pink Moments' organiza y gestiona el evento de tal modo que las usuarias "podrán hacer botes en grupo, 'Pink Moments' les llevará las cuentas (les recordará quien debe a quien, quien ha pagado y quien no, etc)".

Ni la morosa se libra de la organización de "Pink Moments". "Hay un botón muy especial, el de 'la morosa' para hacer recordar a esa amiga 'olvidadiza'", comenta la responsable del portal "Plan de chicas".

"Pink Moments" también ayuda con la creatividad. Es decir, propone y recomienda productos y servicios pensados para ellas. "Las chicas pueden dejar su mail y pedir su invitación para acceder a la plataforma", explican las creadoras.

De este modo, el portal "Plan de chicas" es un lugar para que las mujeres encuentren lo que necesitan para hacer planes de chicas.