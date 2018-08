Tecnología

Mensajería instantánea

WhatsApp tendrá un servicio de voz 'inteligente'

Redacción

25/02/2014

Jan Koum, cofundador de WhatsApp, ha definido compra por parte de Facebook más como una "alianza" que como una adquisición.

El consejero delegado y cofundador de WhatsApp, Jan Koum, ha avanzado que el servicio de voz de la aplicación de mensajería instantánea será "inteligente", como ya es en los mensajes de texto.

Durante una conferencia en el encuentro para emprendedores tecnológicos 4 Years From Now (4YFN) de Barcelona, ha explicado que WhatsApp ha investigado en tecnología de voz, porque es un terreno con mucho recorrido, y porque no eran expertos en voz sino en texto.

Ha insistido en que WhatsApp no va a integrarse en Facebook ni va a incorporar anuncios, y tampoco va a guardar los datos de sus usuarios: "Somos minimalistas, y queremos seguir sabiendo lo mínimo posible de nuestros clientes".

WhatsApp solo requiere el número de teléfono del usuario, y no prevé cambiarlo de momento por otro sistema para permitir usar la aplicación en otros dispositivos como tabletas u ordenadores, argumentado que los usuarios llevan el móvil siempre con ellos, pero no la tableta o el ordenador, y tener la aplicación en varios dispositivos a la vez sería "molesto".

Kaum ha definido compra por parte de Facebook más como una "alianza" que como una adquisición.

Preguntado por la existencia de otras aplicaciones de mensajería instantánea en auge, ha afirmado que le parece bien la competencia, porque forma parte del libre mercado.