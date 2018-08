Tecnología

Apple pondrá en marcha la fabricación del iPhone 6 en mayo

02/04/2014

El iphone 6 constará de dos versiones y poseerán pantallas de mayor tamaño que los actuales iPhone 5S y 5C.

Apple comenzará a fabricar 'en masa' su teléfono móvil más novedoso, el iPhone 6, a partir del mes de mayo. En concreto serán las pantallas de los teléfonos las que empezarán a manufacturarse el mes que viene, que se estiman que sean de 4,7 y 5,5 pulgadas, respectivamente, según ha informado Reuters.

El iPhone 6 tendrá, por tanto, dos versiones, de las cuales una primera se lanzará en otoño, y la otra posteriormente, de acuerdo con las cadenas de producción chinas. Japan Display Inc, Sharp Corp y LG Display Co Ltd serán las encargadas de fabricar las pantallas de los teléfonos.

Los nuevos smartphones de Apple constarán, de esta manera, de pantallas superiores en tamaño a los actuales modelos de iPhone 5S y 5C, de 4 pulgadas.

El hecho de que los nuevos iPhones 6 vayan a ser más grandes ha sido objeto de especulación en los últimos meses, dada la tendencia de fabricar teléfonos móviles con pantallas de mayor tamaño. El iPhone 6 servirá a Apple para competir en dimensiones de pantalla con los teléfonos de Samsung, uno de sus mayores rivales, y el resto de fabricantes.