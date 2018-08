Tecnología

La web vasca que enamoró a los amantes de los caballos

David Pérez | eitb.eus

26/09/2014

Una web vasca recibe millones de visitas en menos de un año mostrando vídeos de rutas a caballo. Eso sí, como nunca las habías visto.

Una web vasca ha atraído la atención mundial de los amantes de la naturaleza en general, y de los caballos en particular. Su creador es Jon Ander Beistegi (43 años), conocido como Diego Pelusas en la red, y muestra vídeos de rutas a caballo, pero como jamás las habías visto.

"Es muy fácil grabar una marcha a caballo desde el suelo, pero no desde el propio caballo; al principio me ponía una cámara en el casco, pero los movimientos de la cabeza son muy rápidos y luego te mareas al ver las imágenes. Además, siempre se ve el mismo ángulo y el mismo encuadre. ¿Qué hice entonces? Comprar una cámara pequeña y ponérsela a un bastón extensible como los que utilizan los pintores y que tenía en el garaje de casa", ha explicado Jon Ander, en conversación con eitb.eus.

De ese modo, se pueden obtener imágenes que de otra manera resultaría imposible: encima del caballo, debajo, a los lados, adelante, atrás... Grabadas en movimiento, además, pero sin que la imagen tiemble. El resultado es una composición de vídeo y música que te acerca al caballo, a su respiración, a su mirada y a la del jinete, y te invita a pasear con ellos entre los paisajes más verdes de Bizkaia.

Aunque en algunos deportes como el surf ya se han grabado imágenes parecidas utilizando una Gopro, Jon Ander ha sido pionero en el mundo de la equitación, utilizando su cámara como si de una steadycam se tratara.

Incluso un cineasta de Estados Unidos, Mike Weisman, ha mostrado su interés en utilizar la técnica de grabado ideada por Jon Ander en su próxima película, debido a la espectacularidad de las escenas de acción que permite grabar. "Las cámaras de cine son muy grandes y costosas, pero mi artefacto es pequeño y cuesta un euro. Además, consigue imágenes que una steadycam no podría", ha explicado Jon Ander.

De todos modos, el aparato no es tan sencillo de utilizar como parece, requiere de gran habilidad y experiencia: "El cineasta me dijo que no es nada fácil, no han conseguido enfocar bien la cámara".

De hecho, la cámara debe ser usada con una sola mano ya que la otra guía al caballo. Tampoco sirve cualquier corcel: debe ser rápido y, sobre todo, y esto sí que es importante, obediente.

La fórmula del éxito en Internet

Básicamente, lo que hace Jon Ander es grabar la marcha a caballo, montar el vídeo, añadirle música y subirlo a su perfil de Youtube y a su cuenta pública de Google +. Su última creación, por ejemplo, ha sumado más de 101.000 visitas en 24 horas. En lo que va de año, la web ha acumulado más de 3,5 millones de visitas.

Sus visitantes proceden de todos los rincones del planeta, pero sobre todo de EE. UU. y Canadá.

Jon Ander destaca dos tipos de usuario de su web: "Por una parte están los aficionados a los caballos; en América, Inglaterra y Francia por ejemplo hay una gran afición; y por otra parte están los amantes de la naturaleza, porque en los vídeos se pueden observar paisajes espectaculares. Están asombrados con Euskal Herria".

Atraer a ese último tipo de usuario es, precisamente, donde reside el mayor mérito de Jon Ander. El usuario medio en Internet no brilla precisamente por su paciencia, y prioriza los vídeos de corta duración; sin embargo, en esta web abundan los vídeos extensos, pero sus seguidores los 'devoran' de principio a fin. "Tengo muchos seguidores fieles", celebra.

El éxito también ha traspasado la red, ya que algunos usuarios extranjeros incluso desean viajar a Euskal Herria para montar a caballo con Jon Ander, quien no vive de su afición y de momento se conforma con saber que sus vídeos alegran el día a millones de personas en todo el mundo.