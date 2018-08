Tecnología

Cómo desactivar el doble check azul de WhatsApp

14/11/2014

La famosa app ha cedido y permite desactivar el polémico doble check azul. Te explicamos cómo hacerlo en tres pasos.

Después de muchas quejas y solo una semana después de su incorporación, WhatsApp ha decidido hacer caso de las críticas e incluir la desactivación del famoso doble check azul que permite saber si han leído nuestros mensajes -y al revés: que los demás sepan si hemos leído los suyos-.

La novedad ha sido incorporada por la propia WhatsApp, propiedad de Facebook, de forma oficial en un tiempo récord. No se trata de una opción accesible a través de una aplicación no oficial, un apaño o una inteligente solución de terceros, como la aplicación Shh.

La opción está en el WhatsApp oficial, pero no ha llegado aún a Google Play. Por ello, es necesario acudir a la web de WhatsApp, descargar e instalar el APK. Es algo bastante sencillo, pero si no sueles instalar nada fuera de Google Play, estos tres pasos te ayudarán a solucionarlo.

Paso 1: Descargar APK



Tan solo debes visitar la página en la que WhatsApp cuelga siempre la última versión de su aplicación, en este caso la de Android. Debes tener en cuenta que la app solo es compatible con la versión de Android 2.1 o superior. Solo debes pulsar en el botón 'Download Now'.

Justo antes de que comience la descarga, autoriza la descarga, puesto que Android te avisará de los riegos de descargar un archivo ejecutable APK fuera de sus dominios.

Paso 2: Instalar, activando fuentes desconocidas

Una vez descargado el archivo, pulsa en la ventana de notificaciones para que se ejecute e instale. Si tienes bloqueada la instalación de aplicaciones fuera de Google Play, el sistema te avisará y te ofrecerá un acceso directo para ir a los ajustes y modificarlo (la ruta es 'Ajustes->Seguridad'). En el caso de que ya lo tengas autorizado se ejecutará sin más.

Una vez modificado, si no encuentras el proceso de instalación, tan solo debes buscar el archivo de nuevo en tus descargas, que dependiendo del teléfono pueden tener un acceso directo propio o estar dentro del explorador de archivos. Si te resulta imposible encontrarlo de nuevo, vuelve a la web de WhatsApp y vuelve a descargarlo y ejecútalo desde la ventana de notificaciones, una vez que ya hayas autorizado las aplicaciones de orígenes desconocidos.

Paso 3: Desactivar 'Read recipts'

Ya tienes la nueva versión de WhatsApp (2.11.444) instalada en tu dispositivo Android. Ahora solo tienes que desactivar la opción de notificaciones de mensajes leídos.

Para ello, debes pulsar en el desplegable del menú que da acceso a la opción ajustes. Una vez que estés en ajustes, pulsa en 'Info de cuenta' y, ahí, en 'Privacidad'. Dentro de privacidad, encontrarás la opción 'Read Recipts' (Notificaciones de lectura) abajo del todo, marcada por defecto.

Ya está: solo debes quitar el 'tick' y a partir de entonces tus contactos no sabrán si has leído o no sus mensajes. Eso sí, debes tener en cuenta que si desactivas la opción, tú tampoco podrás ver si tus contactos han leído o no tus mensajes. Al menos ahora WhatsApp nos da la opción de elegir.