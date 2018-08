Tecnología

Llega Windows 10: Te explicamos cómo instalarlo y sus novedades

29/07/2015

Windows vuelve en forma de actualización gratuita para los y las usuarias de las versiones 7 u 8.

Llegó el día. Windows 10, la última actualización del sistema operativo de Microsoft, con la que el gigante informático busca mantener la relevancia en el mundo de los dispositivos móviles controlado por Apple y Google, llegará este miércoles a los mercados de todo el mundo.

Microsoft ofrecerá la actualización de forma gratuita con el objetivo, dice, de lograr 1.000 millones de usuarios en los próximos dos años.

Estas son sus principales novedades:

Menú de Inicio y centro de notificaciones

A Microsoft le llovieron las críticas por eliminar de Windows 8 el popular menú de inicio. La compañía tuvo que recuperarlo en Windows 8.1 pero nada volvió a ser igual. La buena noticia es que Windows 10 mantiene el menú de inicio, y además lo ha mejorado.

El menú aparece a la izquierda, en su disposición habitual, y recuerda mucho al menú de inicio tradicional. Se divide principalmente en dos partes: la parte izquierda te muestra iconos de aplicaciones como Paint o la Calcularoda así como la de la configuración del PC -como en Windows 7, por ejemplo-; y en la parte derecha se encuentran las baldosas de 'apps' de Windows, las conocidas como live tiles -funcionan como accesos directos o muestran información actualizada-.

Las 'live tiles' están fijadas a la parte izquierda del menú, por lo que aparecerán al desplegarlo. También podemos añadir elementos de la columna de la izquierda a la parte derecha del menú (baldosa) o a la barra de tareas arrastrando simplemente la aplicación. A la derecha del escritorio se encuentra el centro de notificaciones, en el aparecerán los últimos mensajes y alertas de los programas que utilizas -como ocurre en los Macs-.

Asistente Cortana

Cortana es la asistente personal digital de Microsoft, que aprende cosas sobre nosotros conforme vamos recurriendo a ella. Es capaz de recopilar eventos que tienes próximos y avisarte, o darte información que puede interesarte en función de lo que conoce sobre ti.

Debutó en los dispositivos móviles con Windows Phone y ahora llega también a los equipos de escritorio con Windows 10. En una opción llamada "Libreta" el usuario puede añadir información personal para que Cortana la tenga en cuenta, así como eliminar aquella que no quiera que sepa.

Parte importante de Microsoft Edge, la interacción por voz parece que se convertirá en uno de los aspectos con más potencial del sistema operativo y también elemento principal del ecosistema de Windows.

La asistente personal de Microsoft está a la altura de la inteligencia de Siri y Google Now y a partir de ahora estará completamente integrada en Windows 10.

Nievo navegador: Microsoft Edge

Con Windows 10 llega también Microsoft Edge, un navegador minimalista que promete sobre todo una gran velocidad. Entre sus características está el soporte de extensiones, la capacidad de realizar anotaciones de forma nativa para compartirlas con otros usuarios directamente sobre cualquier página web, y el "modo lectura" para leer contenidos, que adapta cualquier página web como si fuese un libro.

Al parecer el sustituto de Explorer no será de código abierto. Si bien Microsoft ha comenzado a lanzar algunos de sus productos en otras plataformas para que los desarrolladores puedan aportar ideas, reportar vulnerabilidades o solucionar errores, la compañía no tiene en mente hacer lo mismo con Microsoft Edge.

Continuum

Microsoft te permitirá conectar un smartphone con Windows 10 a un monitor, teclado y ratón para hacer que el teléfono se convierta en un PC. La interfaz detecta esos recursos para que tanto el escritorio como las aplicaciones se transformen para dotar al usuario de una interfaz Windows 10 de escritorio.

Windows Hello (autentificación biométrica)

Otra de las novedades será Windows Hello, un sistema de reconocimiento de rostro que permitirá acceder al ordenador sin contraseña, proporcionando un acceso instantáneo. Esta autenticación biométrica a través de Windows Hello será posible gracias a la autenticación multi-factor que ofrece Windows 10 en colaboración con la FIDO Alliance.

Marcha atrás

¿Y si no me convence el Windows 10 y quiero volver a la versión 7 u 8? No hay problema: por primera vez, Microsoft facilita la 'marcha atrás'. Aquí explican cómo.

Plataforma y 'apps' universales

Windows 10 ha sido concebido como un sistema operativo multiplataforma para los dispositivos de Microsoft. Es por esto que para muchos estamos ante la versión más ambiciosa del sistema operativo de la compañía.

A partir de este miércoles 29 el nuevo sistema operativo comenzará a estar disponible en PC, pero se espera que muy pronto llegue también a 'tablets', a los 'smarphones' y a la Xbox. Aseguran que también funcionará en las gafas HoloLens y que será compatible con Brillo, el ecosistema de Microsoft para el Internet de las Cosas.

El hecho de que Windows 10 pueda ejecutarse en múltiples plataformas también nos da una idea de lo que la compañía pretende hacer con las aplicaciones. Habrá una única Windows Store y distintos tipos de dispositivos podrán ejecutar la misma 'app' ya que todas compartirán código entre esas plataformas -su diseño, por supuesto, variará- y el usuario podrá sincronizar los datos entre los diferentes aparatos.

'App' para Xbox

Con Windows 10 llega a los equipos de escritorio la 'app' para Xbox. A partir de ahora será posible jugar a juegos de la Xbox One en equipos Windows 10 y además desde cualquier dispositivo Windows de tu casa gracias a la nueva funcionalidad de streaming.

La app de Xbox para Windows 10 es también una especie de red social: podrás ver tu perfil, donde aparecerá tu progreso en los videojuegos, la actividad de tus amigos o el chat de Xbox Live. sin embargo, esta característica puede tardar un poco en llegar.

Nuevas apps para Android

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha confirmado que con Windows 10 llegarán nuevas aplicaciones de Microsoft para Android. Recientemente la compañía se puso en contacto con fabricantes como Samsung o Sony para incorporar sus 'apps' en sus dispositivos.

Actualmente cuenta con cerca de diez aplicaciones en Android -OneDrive, OneNote, Office, Outlook y Xbox Smartglass-, mientras que en iOS cuenta con más de 60.

Escritorios múltiples

Microsoft ha añadido la posibilidad de usar varios escritorios virtuales en Windows 10, una función todavía bastante limitada, ya que no podrás arrastrar programas entre pantallas distintas, cambiar la pantalla de fondo de cada escritorio, ni tampoco ir a una pantalla concreta sin tener que navegar por cada una de las pantallas abiertas.

Otros cambios

Para reproducir un DVD deberás instalar un software de terceros, como VLC, por lo menos hasta que Microsoft lance una herramienta de reproducción.

Los gadgets de Windows 7 se eliminarán y los juegos Solitario y Buscaminas serán reemplazados por la nueva edición de videojuegos de Windows. Si no instalamos la última versión del driver, las unidades de disquete también dejarán de ser compatibles.

La suite Windows Live Essentials funcionará como hasta ahora, pero OneDrive será reemplazado por el que está integrado en Windows 10 y no podremos desinstalarlo.

CÓMO INSTALAR

Es sencillo: primero tienes que reservar la actualización gratuita a través del icono de Windows que verás en el extremo derecho de la barra de tareas, en tu escritorio. Después, simplemente tienes que esperar a que Windows Update te advierta de que ya puedes descargarla. No desesperes si no recibes el aviso, acabará llegando. Podría ocurrir que tengas que esperar varios días si estás de los últimos en la cola.

Eso sí, deberás tener previamente tu Windows 7 o Windows 8 plenamente actualizado. Si no es el caso, te tocará primero bajarte todas las actualizaciones pendientes.

Si tienes una versión anterior de Windows u otro sistema operativo deberás pagar por obtener Windows 10; solo es gratuito para usuarios de la versión 7 u 8. ¿El precio? 119 dólares la versión Home y 199 la Premium.