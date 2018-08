Facebook lanzará el esperado, pero temido botón de 'No me gusta'

Tecnología

Eriz Lotina | eitb.eus

16/09/2015

Años después de negar esta opción, Facebook cede a la petición más reiterada. Mark Zuckerberg ha dicho que el nuevo botón servirá a los usuarios para mostrar su empatía.

'No me gusta', en inglés, Dislike, será la próxima gran novedad de Facebook, un botón para mostrar que algo no nos agrada.

La popular red social, que suma ya unos 1.550 millones de usuarios en todo el mundo, tendrá próximamente un nuevo diseño en algunas de sus funciones, entre las que destacarán más opciones para expresar sentimientos, según ha confirmado el consejo delegado de Facebook, Mark Zuckeberg.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en sus oficinas en Menlo Park, California, el emprendedor de 31 años ha dicho que el nuevo botón servirá a los usuarios para mostrar su empatía.

Solicitud constante

Años después de negar esta opción, Facebook cede a la petición más reiterada. La creación del botón de 'No me gusta' ha sido una solicitud constante por parte de los usuarios, desde que la red social creó el ya icónico botón de 'Me gusta' en 2009.

“La gente me lo lleva pidiendo durante años. Hoy es un día especial, porque sí, quiero confirmar que estamos trabajando en ello y estamos muy cerca de comenzar con las pruebas”, ha confirmado Zuckerberg.

Al hilo del botón de 'No me gusta' podrían aparecer más opciones dedicadas a expresar sentimientos, aunque el consejero delegado ha subrayado que quieren mantener Facebook lo más sencillo posible.

