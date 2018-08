Tecnología

Microsoft ataca con portátiles 'más rápidos que los Macbook'

agencias | redacción

07/10/2015

La compañía ha anunciado los nuevos portátiles que competirán con los de Apple. También han sido presentados los nuevos smarthphones Lumia.

Microsoft ha anunciado que su nuevo sistema operativo Windows 10 se encuentra descargado en más de 110 millones de descargas en un evento en el que, además, ha presentado sus novedades en dispositivos, con anuncios ya esperados, como los nuevos 'smartphone' Lumia 950, 950 XL y 50, la Band 2 o la Surface Pro 4, pero con sorpresas, como el portátil Surface Book, el display dock o las novedades respecto a Xbox y las HoloLens.

Windows 10

Windows 10 ha superado los 110 millones de descargas, en las que se contabilizan tanto la de Windows Insiders, como Windows 10 Enterprise, una cifra que ha sido posible gracias a la actualización gratuita desde Windows 7 y 8.

Surface Book

Surface Book es el salto de Microsoft a los portátiles. Este dispositivo de 13,5 pulgadas, promete ser el doble de rápido que un Macbook Pro de Apple y tener una autonomía de hasta 12 horas. Presenta la particularidad de que puede separarse del teclado. Se pondrá a la venta el próximo 26 de octubre, por 1.499 dólares (1.333 euros).

Surface Pro 4

La esperada sucesora de la 'tablet' Surface Pro 3. El nuevo dispositivo presenta una pantalla PinxelSense de 12,3 pulgadas con 5 millones de píxeles.

La Surface Pro 4 cuenta con un nuevo stylus con 1.024 puntos de presión, lo que acerca su experiencia a utilizar un lápiz real. Presenta un borrador en su parte trasera y se "pega" a la tableta de forma magnética. Estará disponible a partir del 26 de octubre, desde 899 dólares (799 euros).

Lumia 950 y 950 XL

Microsoft ha presentado los que son sus nuevos buque insignia, los 'smartphone' Lumia 950 y 950 XL. Cuenta con una pantalla OLED, de 5,2 y 5,7 pulgadas, respectivamente con una resolución de 2.560 y 1.440 píxeles un procesador Qualcomm con tecnología de refrigeración líquida. Asimismo, integran 32 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante microSD -hasta los 2 TB- y una cámara principal con sensor de 20 megapíxeles.

Estos dos terminales se pondrán a la venta en noviembre, por 549 dólares (488 euros) el Lumia 950 y 649 dólares (577 euros) el Lumia 950 XL.

También ha presentado el nuevo Lumia 550, un gama media con pantalla AMOLED de 4,7 pulgadas, procesador Snapdragon 210, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno, ampliables, con una cámara trase de 5 megapíxeles. Se pondrá a la venta en diciembre, por 139 dólares (123 euros).

Xbox One

La compatibilidad de Xbox One con Windows 10 llegará en las navidades, aunque no hay por el momento una fecha más exacta. Junto al sistema operativo, pronto llegará la retrocompatibilidad con los juegos de Xbox 360.

La consola de Microsoft contará, además, con una nueva edición especial de Halo 5 de 1 TB, y un nuevo mando inalámbrico, que permitirá la conexión con otros dispositivos que funcionen con Windows 10.

Hololens

Las gafas de realidad aumentada de Microsoft estarán disponibles para desarrolladores -HoloLens Development Edition- en 2016 por 3.000 dólares (2.669 euros). La versión comercial, no obstante, todavía no está lo suficientemente avanza, por lo que su lanzamiento no se espera antes de 2017.