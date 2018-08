Tecnología

Televisión por Internet

Netflix se estrena con múltiples contenidos

Agencias | Redacción

20/10/2015

El servicio del líder mundial de televisión por Internet está disponible desde 7,99 euros al mes. Todos los nuevos suscriptores disfrutarán de un mes gratis.

La llegada de Netflix a España es ya un hecho. El servicio del líder mundial de televisión por Internet está disponible desde 7,99 euros al mes.

Los usuarios de Internet en España podrán suscribirse a Netflix y ver al instante una amplia variedad de contenidos, incluyendo series, documentales y películas originales exclusivas, así como otros programas de todo el mundo.

Netflix está disponible en alta definición e incluso en Ultra HD 4K, en prácticamente cualquier pantalla que disponga de conexión a Internet, a través de cualquier proveedor de Internet.

Tres paquetes

La plataforma de visionado en streaming ofrece un plan 'básico' de una sola conexión en definición estándar por 7,99 ? al mes, un plan 'estándar' de dos conexiones simultáneas en alta definición por 9,99 ? al mes, y un plan 'premium' de cuatro conexiones simultáneas en Ultra HD 4K por 11,99 ? al mes. Las suscripciones pueden cancelarse en cualquier momento, y todos los nuevos suscriptores disfrutarán de un mes gratis de servicio.

Netflix está disponible en Smart TVs, tabletas, smartphones, ordenadores y diversas consolas de videojuegos y decodificadores con conexión a Internet, además de en Apple TV y Google Chromecast. Gracias a un acuerdo con Vodafone España, Netflix también está disponible en el servicio Vodafone TV.

Tarjetas regalo

Además, los clientes pueden adquirir tarjetas regalo de Netflix en comercios participantes, incluyendo GAME, El Corte Inglés, Media Markt, FNAC y Eroski. Las tarjetas regalo de Netflix funcionan como cualquier otro método de pago.

La oferta de Netflix para España cuenta con series originales como 'Daredevil', 'Sense8', 'Grace and Frankie', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Marco Polo', 'Club de Cuervos' y 'Narcos', los galardonados documentales 'Virunga', 'Mission Blue' y la serie documental 'Chef's Table', así como el primer largometraje original de Netflix, 'Beasts of No Nation'. Además, los espectadores más jóvenes disfrutarán de una gran selección de contenido infantil. Netflix viene completamente localizado, con subtítulos y doblaje en español.

El catálogo a disposición de los clientes irá aumentando constantemente con nuevos títulos. Los suscriptores también pueden disfrutar de más películas exclusivas de Netflix. Algunos de los títulos ya anunciados incluyen: 'Crouching Tiger', 'Hidden Dragon: The Green Legend, Jadotville', 'The Ridiculous 6' y 'War Machine' de Brad Pitt.

Los usuarios pueden mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre Netflix en España visitando las cuentas locales de la empresa en Twitter e Instagram y Facebook.