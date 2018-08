Tecnología

DERECHO AL OLVIDO

Quiero borrar mi pasado en Internet

Maider Beistegi | EiTB.EUS

29/10/2015

Empresas, bancos, políticos y ciudadanos anónimos contratan a empresas para eliminar informaciones negativas que perjudican su imagen. Desaparecer de Google puede ser cuestión de días.

Colgar algo en la red era, hasta hace poco, para toda la vida. El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez el derecho al olvido. La sentencia responde parcialmente a la demanda de dos jóvenes que fueron detenidos en 1985 por contrabando de drogas, pero que han rehecho sus vidas. Sin embargo, en los buscadores de Internet aparece su detención y condena como primera noticia cada vez que hacen una búsqueda introduciendo sus nombres.

El Supremo avala con esta sentencia que los buscadores no ofrezcan informaciones de particulares que con el tiempo hayan perdido su interés o les perjudiquen. El tribunal se refiere a las noticias indexadas por los buscadores, puesto que no pide en ningún caso eliminar la información original, dejando así que la noticia siga archivada en la hemeroteca digital del medio que la publicó. Sin embargo, establece que los medios deberán encargarse de impedir que la noticia pueda ser archivada en los buscadores. Es decir, que los datos permanezcan ocultos pero imborrables.

La resolución está directamente vinculada con la dictada el año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE en el llamado caso Google. El Tribunal determinó la retirada de datos por el buscador, mientras que ahora el Supremo establece que también el propio medio deberá hacerlo.

La Audiencia Nacional, por su parte, ha dictado en un año 72 sentencias sobre el derecho al olvido, de las que en un 75 % han ordenado retirar los enlaces de los resultados de búsqueda, según datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Por detrás de Francia, Alemania y Gran Bretaña, España es el cuarto país europeo en reclamar el derecho al olvido. Google ha recibido más de 18.500 solicitudes para borrar enlaces, según el último informe de transparencia de la compañía.

Con todo, la digitalización de nuestras vidas nos ha llevado a un debate intenso y controvertido, ya que entran en colisión los derechos individuales con la libertad de expresión. A pesar de que la sentencia del alto tribunal allane el camino, la realidad es que cada vez más particulares, empresas y personajes públicos, acuden a los servicios de compañías especializadas en eliminar nuestro rastro digital en la red. Con delegaciones en Madrid, México y Colombia, Eliminalia es una de las empresas que se dedica a borrar contenidos en Internet. Hablamos con Rubén Gálvez del derecho al olvido y de cómo borrar el pasado en Internet.

Cómo valoráis la sentencia del Tribunal Supremo

Es una sentencia muy buena, siempre hemos creído que era necesario la regulación del derecho al olvido, cuando empezamos a trabajar en esto había un desconocimiento total. La sentencia del Tribunal del a UE del año pasado fue una buena noticia pero con estas se abren muchas buenas vías a la hora de quitar contenidos.

Consideramos que una información de una persona de hace años no tiene porque quedar colgada en Internet a un simple click de por vida. Hay mucha gente que por una información de hace años, de cuando era joven, no encuentra trabajo. Aunque no debiera hacerse, toda persona empleadora va a informarse de la persona que opta a un empleo. Creemos en las segundas oportunidades, en el poder pasar página.

Cuáles son los principales clientes

Empresarios, bancos, políticos y particulares que no es que tengan mala información sino que tienen información que no quieren que esté. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa busqué a mi padre, y aparecían muchos datos personales, como su dirección, su teléfono, donde trabajaba….estaba toda la información al alcance de cualquiera. Y procedí a eliminarlos.

Cómo se procede a borrar los datos

En el caso de una persona particular es más sencillo que en el de un personaje público. Hay muchas vías; nosotros creemos que la vía judicial es una vía costosa, muy lenta y que no garantiza resultados. Nosotros confiamos en nuestras maneras de actuar. Muchas veces los responsables colaboran. Tenemos una aplicación informática que nos ayuda mucho a hacer el trabajo.

Cómo se decide si coger un caso o no

Antes de coger un caso hacemos un estudio. Entendemos que hay cosas que son libertad de expresión o derecho a la información, por ejemplo, si es una noticia de interés público, porque no somos una empresa que tiene una varita mágica que elimina todo. Hacemos un estudio y vemos la viabilidad del éxito.

Hay dos derechos que chocan: el derecho a la información y a la libertad de expresión, contra el derecho al olvido y el derecho al honor. Hay que encontrar una solución para que los dos derechos se puedan cumplir sin pisar uno al otro.

¿Cuánto tiempo tardan en eliminarse los datos?

Depende del número de enlaces, no es lo mismo uno que 100, la viabilidad, la notoriedad….cuando hacemos el estudio hacemos un balance. Pero necesitamos entre un mes y tres meses para que esté solucionado.

Si Bárcenas o Rato fueran sus clientes…¿sería posible eliminar los datos?

Se podrían hacer muchas cosas, sí. Pero, hay que tener en cuenta, que Internet tiene acceso libre, entonces nosotros podemos eliminar muchos datos pero luego podrían volver a publicarse.

¿Cuántos euros cuesta eliminar el rastro en Internet?

Depende de cada caso, del número de enlaces, de la notoriedad, de dónde se encuentren..dependiendo de todos esos factores se fija un presupuesto. Hay casos muy económicos, pero hay casos más complicados en los que interviene todo el equipo. Estos casos costarían unos miles de euros.

Aslehy Madison: ¿Cuántas peticiones han recibido?

Hemos recibido cientos de solicitudes, nosotros fijamos hacer una ayuda gratuita y hemos intentado paliar el efecto que ha tenido en los buscadores. Si una persona tiene ya en su casa un fichero con todos los datos ya no podemos entrar ahí. Por eso hemos mitigado el efecto en los buscadores.

Muchas veces somos nosotros mismos los que incluimos información personal sobre nosotros que luego, con el tiempo, nos gustaría eliminar. En redes sociales, por ejemplo.

La gente no es conciente de la repercusión de sus datos personales en el futuro. Lo que hoy es una broma con los años puede costarte un puesto de trabajo.