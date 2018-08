Obama estrena su página personal en Facebook

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha inaugurado hoy una nueva página personal en la red social Facebook, desde la que espera hablar en primera persona con el público durante los 14 meses que le quedan en la Casa Blanca.

La nueva página lleva el nombre de "President Obama" y ha superado los 565.000 seguidores en pocas horas. "¡Hola Facebook! Por fin tengo mi propia página", ha escribio Obama en su primer mensaje, que ha acompañado con un vídeo en el que el mandatario aparece caminando por el jardín trasero de la Casa Blanca. Obama ha visto en él ardillas, "un halcón" e incluso "un zorro" en los paseos que suele dar a diario, "antes de cenar".

"Espero que piensen en esto como un lugar donde podemos tener conversaciones reales sobre los asuntos más importantes que enfrenta nuestro país, un lugar donde pueden escuchar directamente lo que yo diga y compartir sus propios pensamientos e historias. (También habrá cosas simplemente divertidas)", ha añadido el mandatario.

El propio presidente de Facebook, Mark Zuckerberg ha dado la bienvenida a Obama pocas horas después de su "estreno".

La página forma parte de una renovada estrategia digital de la Casa Blanca, que ya abrió en mayo pasado una cuenta personal en Twitter para Obama, con el nombre de @POTUS (siglas de Presidente de los Estados Unidos, en inglés).

I just launched my Facebook page with a video on climate change. America will lead on this. The time to act is now. https://t.co/WG5y1FbhIA