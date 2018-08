Tecnología

Entrevista

¿Cómo será la conducción del futuro?

D.P. | eitb.eus

17/11/2015

eitb.eus conversa sobre el futuro de la conducción y Waze, la app de Google que promete cambiar nuestra experiencia al volante, con su responsable en Europa.

Accidentes de tráfico, largos y desesperantes atascos, problemas para aparcar, obras y otros imprevistos, perderse por rutas que no se conocen? Ciertamente, conducir puede ser una pesadilla, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, sin embargo, prometen convertir la conducción en una experiencia cómoda y optimizada. De hecho, en un futuro cada vez más cercano, los vehículos no necesariamente estarán conducidos por personas.

En este contexto, Google ha comenzado a hacer pruebas con un coche autónomo, y mientras se espera su comercialización definitiva, ha impulsado Waze, una aplicación que adquirió en 2013 y que ha logrado asentarse con éxito en Norteamérica y Latinoamérica.

Su responsable de negocio en Europa, el madrileño Carlos Gómez, ha visitado recientemente Euskadi en busca de acuerdos que permitan crecer a esta aplicación. eitb.eus ha conversado con él en la sede de EiTB en Bilbao sobre esta app y sobre un inverosímil pero posiblemente cercano futuro de coches voladores que se conducen automáticamente.

Comenzando desde el principio, Gómez ha explicado que Waze es una aplicación que proporciona a conductores y conductoras la mejor ruta en coche hasta el destino deseado, teniendo en cuenta el estado del tráfico en tiempo real, así como incidencias sobre accidentes, obras y otras cuestiones que puedan influir en el trayecto; todo proporcionado por los propios usuarios. Ni siquiera hace falta que le digas a la app cuándo vas a coger el coche; lo sabrá de antemano adivinando tus patrones de conducción y las horas habituales en las que coges el coche.

"Waze es la comunidad de conductores más grande del mundo, con 50 millones de usuarios activos", detalla. "Es una red social compuesta por conductores y toda la información es crowsource", es decir, "toda la información viene de la comunidad en tiempo real sobre todo lo que ocurre en el mundo, y a eso le metemos una capa de inteligencia, de Big Data y de reconocimiento de patrón en el tráfico, lo cual nos permite predecir cuál va a ser la ruta más eficiente en todo momento y darte con total precisión el tiempo de llegada a un destino".

Según precisa Gómez, el objetivo es "ahorrar 5 minutos cada día, todos los días, a todos los conductores". Hecho que asegura cumplir ya "en muchas partes del mundo".

En Euskadi, Waze dispone actualmente de "decenas de miles" de usuarios y usuarias, según precisa Gómez. "No es una de las regiones más fuertes a nivel europeo [en número de usuarios], pero sí tiene una presencia fuerte", expone.

Una curiosidad: uno de los usuarios más "importantes" de toda Europa es de Vitoria-Gasteiz.

Lo polémico: privacidad e información sobre la Policía

Una de las preocupaciones más habituales que puede generar cualquier app que recoge y almacena datos de sus usuarios es la privacidad. ¿Hasta qué punto conviene que una empresa pueda saber en todo momento dónde estás y qué rutas utilizas a diario?

Cuestionado sobre este asunto, Gómez explica que Waze acumula datos "anonimizados". "No nos interesa quién es la persona, qué edad tiene y qué sexo. Para darte la mejor información adaptada a ti, acumulamos el historial de por dónde conduces y en qué horarios; si todos los días conduces a un horario determinado, sabemos que ese es tu horario de moverte, y si hay incidencias a esa hora te queremos avisar; si las hay en otro horario, no te avisamos", añade.

Puntualiza que los datos "anonimizados" que almacenan son "el punto de localización del GPS, la velocidad a la que te estás moviendo y lo que el usuario quiera reportar activamente en cuanto a accidentes, atascos, peligros en la carretera, Policía?".

Un momento, ¿Policía? ¿Es legal que una app nos avise de dónde hay presencia policial o un control de carretera? Gómez asegura que "no hemos tenido problemas" con este asunto, porque "no incumplimos ninguna normativa", pero ha relatado que cuando ha habido "algún comentario", sobre todo en EE. UU., lo han resuelto explicando a policías y gobiernos en qué consiste Waze. "Su vocación no es de incumplir, de hecho colaboramos muy estrechamente con gobiernos y ciudades para adaptarnos a las leyes de cada país".

Por ejemplo, cuando en Francia se declaró ilegal publicar la ubicación de los radares, "al día siguiente eliminamos de la aplicación toda esa información".

Así será la conducción del futuro

A la espera de que llegue el vehículo autónomo, las aplicaciones que optimizan la conducción prometen revolucionar a corto plazo la forma de viajar o moverse por las carreteras.

Pero si en pleno 2015 esto ya es una realidad, ¿cómo será la conducción del futuro? El responsable de Waze expone su visión: "El propio término conducción no sé si existiría? Será un mundo donde habrá una flota mucho más reducida de vehículos, donde se estandarizará la experiencia vehículo. No será relevante qué tipo de vehículo llevas; habrá una flota reducida que será comunitaria. Tú contratarás un servicio de transporte y lo tendrás inmediatamente en la puerta de tu casa cuando lo necesites".

Estos vehículos, además, serán autónomos. Es decir, se conducirán solos. "Al no haber factor humano todo es mucho más predecible; la velocidad estará optimizada, no habrá accidentes y se podrá predecir con más exactitud la ruta y los tiempos".

Va más allá: "Veo vehículos que vuelan, drones que pueden transportar personas o sistemas como el Hyperloop, un sistema de transporte por tubos que levitan y que pueden transportar personas a mayor velocidad que la del sonido; permitirían que un viaje en coche de 10 horas se quede en un minuto o dos".

Suena a ciencia ficción, pero lo cierto es que el futuro de la conducción, o la 'no conducción', está la vuelta de la esquina.