Tecnología

Festival Fun&Serious Game

'Tale of Tales', premio al mejor videojuego independiente en Bilbao

Agencias | Redacción

27/11/2015

El Mejor Videojuego Vasco ha recaído en 'The Desilusion of Von Sottendorff and his Square Mind', de Delirium Studios, dentro del certamen de videojuegos independientes AzPLAY.

Imagen del Fun & Serious Game Festival, en Bilbao. EFE Imagen del Fun & Serious Game Festival, en Bilbao. EFE

El videojuego "Tale of Tales", de la compañía Sunset, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Idea Original del certamen de videojuegos independientes AzPLAY, que se ha celebrado en el marco del Festival Internacional Fun&Serious Game de Bilbao. A estos premios han concurrido un total de 158 juegos de desarrolladores independientes de 30 países de todo el mundo, informa la organización del concurso en un comunicado. Además, el jurado ha elegido a "Pavillion", de Visiotronick Media, como Mejor Diseño Creativo; y a "Panoramical", de Fernando Ramallo y David Kanaga, como premio al Mejor Sonido-Música. El premio al videojuego que mejor se juega ha sido otorgado a "Future Unfolding", de la productora Spaces of Play y el Mejor Videojuego Vasco ha recaído en "The Desilusion of Von Sottendorff and his Square Mind", de Delirium Studios. Los cinco premios están dotados con 5.000 euros para los ganadores de las citadas categorías. El certamen ha cumplido su sexta edición.

