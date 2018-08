Tecnología

Youtube Rewind 2015

Estos son los vídeos más populares de Youtube de 2015

EITB.EUS

09/12/2015

El prodigioso baile de unas niñas en las calles de Nueva York o el anuncio de un videojuego protagonizado por el actor Liam Neeson encabezan el ranking de vídeos más populares del año.

Se acerca fin de año y él comienzan a sucederse los resúmenes y recopilaciones de este año. Youtube acaba de publicar la lista de su tradicional Rewind 2015, que reúne los vídeos más populares. Este año, a diferencia de anteriores ediciones, la plataforma de vídeos de Google no ha seleccionado los vídeos con más reproducciones de 2015, sino que ha establecido aquellos que "marcaron tendencia" en función del número de visionados, tiempo dedicado a su reproducción, comentarios y "me gusta" recibidos y cantidad de veces que fueron compartidos.

El ranking es, en realidad, un compendio de tres listados, uno por cada categoría: uno general, otro de anuncios y un último de vídeos musicales.

Cinco niñas que hacen las delicias de cualquier coreógrafo encabezan el ranking de vídeos más populares. Se trata de cinco 'mocosas' que bailan al ritmo del tema "Watch Me" por los suburbios de Nueva York. El vídeo tiene la friolera de 115 millones de reproducciones.

Le siguen en la lista, a cierta distancia, con 83 millones de visualizaciones, el anuncio del videojuego "Clash of Clans: Revenge", protagonizado por Liam Neeson y emitido durante la Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Un vídeo del humorista estadounidense Roman Atwood completa el podio. Atwood llenó una casa con miles de bolas de plástico para deleite de habitantes más pequeños y de él mismo.

En el apartado musical, el rey es el "See You Again" del rapero Wiz Khalifa. La canción, que que aparece en la banda sonora de la película Furious 7, cuenta nada más y nada menos que con 1.200 millones de reproducciones.

El segundo puesto es para Maroon 5 por "Sugar":

Mientras que la medalla de bronce fue a parar a Ellie Goulding con "Love Me Like You Do":

Liam Neeson vuelve a aparecer en el ranking de anuncios comerciales más vistos, al que siguen uno de la marca de automóviles Hyundai y este otro que reivindica que el amor no sabe de etiquetas.

Los youtubers, a la cabeza en el ranking del Estado español

En el Estado español, el fenómeno "youtuber" ha sido el triunfador del año: producciones de El Rubius, Auronplay y vegeta777 forman parte de la lista de las diez piezas que marcaron "tendencia" en 2015.

El corto publicitario "Vale", dirigido por Alejandro Amenábar para Estrella Damm (6,2 millones de reproducciones), lidera el ránking, seguido por el tráiler de la película La cumbre escarlata (5,3 millones de visionados).

A continuación figuran "Charlie Charlie Challenge" de El Rubius (19,1 millones de reproducciones) y "El temazo de Ylenia" de Auronplay (5,2 millones).