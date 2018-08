Tecnología

Nueva adquisición

Google compra Picnik, una herramienta para editar fotos en la web

Redacción

02/03/2010

Es otra de las compras estratégicas de Google, que parece que quiere convertir su nueva adquisición en competidora de otros softwares de edición de imágenes.

Tal y como ha anunciado en su blog, Google ha adquirido Picnik, uno de los primeros sitios de edición de fotos online. El usuario de Picnik, puede recortar, hacer retoques y agregar efectos a sus fotos, todo sin salir de su navegador web.



La gente comparte más que nunca sus fotos en la red. Para ello, hasta ahora, el usuario debía editar las imágenes en su equipo. Sin embargo, Picnik facilita y acelera el proceso de edición y subida a la red de los contenidos.



De este modo, Picnik se convierte en otra de las compras estratégicas de Google, que parece que quiere convertir su nueva adquisición en competidora de otros softwares de edición de imágenes que no son gratuitos. Y es que aunque Picnik no ofrece todas las posibilidades que, por ejemplo, tienen programas como Photoshop, sí satisface las necesidades del usuario medio, permitiendo editar imágenes (recortar, rotar, efectos…) que tenga almacenadas en distintas redes sociales o de fotografía como Flickr, Facebook, Picasa, MySpace, etc.

De momento, Google no quiere anunciar ningún cambio significativo, pero sus responsables aseguran que trabajarán en la integración de nuevas características. Asimismo, han animado a los usuarios de Picnik a que sigan haciendo uso de la herramienta como hasta ahora.