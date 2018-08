Tecnología

Balance

¿Qué ha sido lo más buscado en Wikipedia este año?

M.G | eitb.eus

29/12/2015

En euskera lo más buscado este mes ha sido 'Lehen Mundu Gerra', y Jasone Osoro se encuentra en la séptima plaza. En español, Arroba (@) ha sido el término más buscado en 2015.

Se acerca el final del año, y con ello el momento de hacer balances. En Internet son numerosas las listas que se pueden realizar según en qué te bases: visitas, búsquedas, usuarios, etc.

Aquí, hemos intentado reunir los datos relacionados con Wikipedia. Lo hemos intentado, ya que en lo que se refiere a las entradas en euskera, es muy difícil, y en los medios de Wikimedia Labs solo se encuentran los datos del día, semana y mes.

Así, lo más buscado en euskera el último mes ha sido 'Lehen Mundu Gerra', y por detrás han quedado, con mucha diferencia, 'Erliebe' y 'Euskara'. En el Top10 se encuentran, asimismo, la escritora Jasone Osoro y Pierre Topet 'Etxahun'.

En español, sin embargo, la mencionada web da la posibilidad de hacer el balance de todo el año. El símbolo Arroba '@' ha sido el término más buscado en español, y al igual que en euskera, la 'Primera Guerra Mundial' también aparece en el Top10, pero en el puesto número 6. ¿Serán los trabajos escolares la causa?

El pódium en español lo completan 'Voleibol' y 'Baloncesto'.

Inglés

La gran mayoría de búsquedas en Wikipedia se realiza en inglés, y el primer puesto de la lista de 2015 es bastante curioso, comparándolo con los demás idiomas al menos, ya que 'Deaths in 2015' (Muertes en 2015) es el contenido más buscado del año, con el doble de visitas que el segundo.

Las tres primeras posiciones las completan 'Facebook' e 'Islamic State of Iraq and the Levant'.

En catalán, sí

Bien sabido es que el euskera tiene mucho camino que recorrer para llegar a la posición del catalán, pero en este ámbito también se nota. La lista de los términos más buscados en catalán se encuentra junto a los idiomas más importantes del mundo.