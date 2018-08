Tecnología

Nuevo ataque

Atacan cuentas de Yahoo de periodistas que trabajan en China

Redacción

31/03/2010

Tal y como ocurrió con las cuentas de Gmail, los usuarios han denunciado que se estaban reenviando sus mensajes, sin su conocimiento, a otra cuenta de correo desconocida.

Varias cuentas de correo electrónico de Yahoo pertenecientes a periodistas y a otras personas cuyo trabajo está relacionado con China han sido objeto de un ataque que se ha descubierto esta semana, varios días después de que Google anunciase el traslado de sus servicios de búsqueda en chino fuera del país asiático para evitar la censura.

Algunos periodistas que trabajan en China y Taiwán descubrieron que no podían acceder a sus cuentas desde el pasado 25 de marzo. Andrew Jacobs, corresponsal del diario The New York Times en la capital china, dijo que desde su cuenta de Yahoo Plus se estaban reenviando los mensajes, sin su conocimiento, a otra cuenta de correo desconocida.

A finales de 2009 y principios de 2010, varios defensores de los Derechos Humanos y periodistas cuyo trabajo está relacionado con China también se dieron cuenta de que los mensajes de sus cuentas de Gmail estaban siendo reenviados a direcciones desconocidas. Sin embargo, al contrario que Google, Yahoo mantiene algunos de sus servidores de correo electrónico en China.