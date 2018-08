Tecnología

Derechos de autor

Demandan a miles de piratas informáticos en EE. UU.

Redacción

31/03/2010

Una empresa de abogados, especializados en propiedad intelectual, ha utilizado un programa que realiza un rastreo a tiempo real de las descargas en redes P2P y captura la IP del usuario.

La compañía US Copyright Group ha iniciado una campaña de litigios masivos en EE. UU. contra miles de personas que descargan películas ilegalmente de Internet a través de las redes P2P de intercambio de archivos, según ha informado hoy The Hollywood Reporter.

Más de 20.000 usuarios de estos sistemas han sido demandados ya por esa empresa de abogados especializados en propiedad intelectual durante las últimas semanas en un tribunal federal de Washington por infringir las leyes de derechos de autor, y se espera que otros 30.000 piratas reciban pronto una citación por la misma causa.

La empresa litigante representa los intereses de una coalición de productores de cine independiente y hasta el momento sus casos han perseguido a quienes obtuvieron de forma ilícita desde Internet los filmes Steam Experiment, Far Cry, Uncross the Stars, Gray Man y Call of the Wild 3D.

Captura de dirección IP

US Copyright Group importó a EE. UU. un sistema de rastreo creado por la empresa alemana Guardaley IT, que permite el rastreo a tiempo real de las descargas en redes P2P. El programa captura la dirección IP del usuario en el tiempo que la descarga se ha producido y revisa que el contenido se corresponde con un material protegido por los derechos de autor.

Posteriormente, los abogados se ponen en contacto con la empresa que gestiona los servicios de Internet de las direcciones IP localizadas como piratas, y solicita la información del cliente, algo en lo que suelen encontrarse con reticencias por parte de los servidores, en cuyo caso puede buscar una orden judicial.

La noticia de estos juicios masivos se produjo un día después de que el Alto Tribunal de Londres fallara a favor de los grandes estudios de Hollywood en su demanda contra la "web" Newsbiz, a la que el juez consideró culpable de infringir las leyes de "copyright" por ofrecer enlaces a portales para la descarga ilegal de películas.