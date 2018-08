Tecnología

Entrevista a Rosalía Lloret

"Ponemos en manos del ciudadano el control sobre la programación"

I.G.

Bilbao

15/04/2010

La directora de rtve.es ha viajado a Bilbao para compatir experiencias con los responsables de eitb.com.

¿Qué crees que puede hacer Internet para mejorar la televisión?

Pues creo que Internet puede hacer muchísimas cosas para mejorar la televisión. Para empezar, permite que los usuarios puedan disfrutar de los contenidos de la televisión cuándo y como quieran.

Antes, los usuarios tenían que verse sometidos al dictado de lo que estaba en la programación, y ahora pueden informarse con las noticias o disfrutar con sus contenidos cuando quieran. De hecho, pueden entrar en Internet y ver toda nuestra programación cuando quieran. Y no sólo cuando quieran, también llevarlo a todo tipo de dispositivos, estés donde estés.

Es decir, pueden disfrutar de la programación no sólo en el ordenador, también en los móviles, en esos momentos en los que no tienes una tele o un ordenador en tu mano. Ponemos en manos del ciudadano el control sobre la programación.

Una de las claves de vuestra web es la apuesta por la participación...

Es una gran aportación, enorme. De hecho es una de las claves de la programación de RTVE, ya que está en el mandato marco. Queremos que sea una participación real, no un coto cerrado, que no se limite a que haya comentarios y nada más.

Queremos que la participación de los usuarios sea total, que no sólo comenten sobre lo que hacemos, sino que puedan entrevistar a nuestros entrevistados, que puedan crear contenidos que luego puedan ir a la web...

De hecho, ya lo estamos haciendo, desde en entrevistas a políticos, hasta en el Festival de Eurovisión. Son los mismos usuarios los que se presentan o votan a sus favoritos. Otro ejemplo fueron las pasadas elecciones en Estados Unidos. Nuestros propios usuarios residentes allí eran corresponsales, porque twiteaban sobre lo que estaban viendo.

Y ante estas posibilidades, ¿cómo definirías a vuestro usuario tipo?

Activo. Aprecian que no les estás dando un espacio cerrado y se dan cuenta de que la participación es real, que les estamos permitiendo generar contenidos, que muchas veces suben hasta la tele o la radio. Lo están aceptando muchísimo, incluso en áreas que, en un principio, podrían parecer más difíciles.

Por ejemplo, en el caso de la serie ''Amar en tiempos revueltos'', el ''target'' en televisión es de gente más madura. Podrías pensar que en este área debería ser más difícil lograr la participación. Pues abrimos un foro para que los usuarios comentaran sobre los personajes, la serie... Y en sólo una semana teníamos más de 6.000 mensajes. En otras áreas, como en noticias o en eventos deportivos la participación es brutal.

¿Es la televisión la que se quiere parecer a Internet, o viceversa?



Hay un camino de ida y vuelta, y yo creo que, en el futuro, no va a haber una única cosa. En Internet cabe la televisión entera y cabe la televisión en directo, y los nuevos televisores se van a conectar a Internet.

Pero el ciudadano va a seguir demandando la posibilidad de elegir el programa o el informativo que le de la gana y cuando le de la gana, pero también va a querer seguir viendo la televisión en directo.

Es algo que comparten cientos de miles de personas a la vez, y es algo que la gente aprecia muchísimo. Una moneda social que supone compartir un mismo contenido, a la vez, con un montón de gente. Te permite hablar, compartir sobre ello o contarlo al día siguiente en la máquina de café.

Si cada uno estuviéramos viendo cosas distintas, no podríamos tener esa moneda social. La gente va a seguir valorando ver la televisión en directo. Eso sí, la van a ver en su televisor, en el ordenador, pero también en el iphone o en la consola.