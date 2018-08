Instagram cambia su logo: ¿ha perdido el aura 'hipster'?

La popular red social para compartir fotografías Instagram ha presentado su nueva imagen, con cambio de logotipo, iconos e incluso colores corporativos.

Así, Instagram se ha deshecho del logo retro y hipster de la cámara marrón por otro que muestra también una cámara, pero con un diseño más abstracto y colorido, en tonos morados y anaranjados.



También se han rediseñado los iconos de Hyperlapse, Boomerang y Layout.

El nuevo logo ha causado polémica en las redes sociales, ya que los usuarios parecen preferir el anterior, aunque Ian Spalter, diseñador jefe de la red social, se ha defendido asegurando que con este nuevo diseño querían representar el "pasado, presente y futuro" de la comunidad.

Instagram, propiedad de Facebook, cuenta con unos 400 millones de usuarios (es más grande que Twitter, que tiene 320 millones), y se estima que todos los días se comparten en esta plataforma 80 millones de fotos y vídeos.

Instagram's new logo is literally just a PowerPoint background. pic.twitter.com/Wv5NTlo2PO