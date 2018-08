Tecnología

33 años después...

Deja un mensaje en una botella y le responden por Facebook

Redacción

29/04/2010

Un hombre arrojó una botella del yate de su padre cuando tenía 14 años y una mujer la encuentra tres décadas más tarde. El mensaje estaba intacto.

Olivier Vandewalle tenía 14 años cuando dejó un mensaje en una botella en el mar cuando viajaba en el yate de su padre por las Azores. Ahora, 33 años más tarde, el remitente ha recibido una respuesta a través de Facebook.

Una mujer inglesa, Lorraine Yates, ha dejado un mensaje al belga Vandewalle a través de su perfil de Facebook para decirle que había encontrado la botella que él había arrojado al mar hace más de tres décadas, según ha informado el periódico The Sun.

Para probar que la botella que había encontrado era la de Vandewalle, Yates le envió una copia del mensaje, que había permanecido intacto y legible.

Olivier, ahora de 47 años y padre de dos hijos, ha asegurado que está sorprendido: "Al principio no tenía ni idea de qué estaba hablando hasta que mencionó el nombre del yate de mi padre, y me acordé entonces de la nota donde lo nombraba". El mensaje "estaba metido en una botella de vino y mi padre insistió en que selláramos el corcho con cera de una vela para asegurarnos de que el agua salada no pudiera entrar" ha afirmado.