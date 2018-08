Tecnología

14 de mayo

Nonick acogerá la First European Community Manager Session

Redacción

04/05/2010

Responsables de tres comunidades totalmente diferentes expondrán a qué retos se enfrentan en su actividad profesional.

Nonick acogerá este año la First European Commmunity Manager Session, organizada en colaboración con Aerco, la Asociación Española de Responsables de Comunidades On-line.

La sesión ocupará la tarde del viernes 14 de mayo y tendrá una parte inicial con presentaciones en las que responsables de tres comunidades totalmente diferentes expondrán a qué retos se enfrentan en su actividad profesional.

Hablarán Petur Johannes Oskarsson, community manager de EVE Online, Alberto Knapp Bjeren , CEO de The Cocktail, y Luca Messaggi, managing director Europe de zooppa.com, (User-generated advertising community).

Le seguirá una mesa redonda para hablar sobre el trabajo de los Community Managers hoy en día. Participarán Mark Ralea, de la Asociación de CMs de Alemania, Kristen Wagenaar, de la asociación holandesa, Blaise Grimes-Viort, Head of Communities &' || 'amp; Social Media for The National Magazine Company y Gabriel Aldamiz-echevarria, Chicisimo.com, en una conversación moderada por el presidente de AERCO, José Antonio Gallego.

Además, al final de la jornada habrá una actividad opcional que consiste en reunir en formato wiki una serie de buenas prácticas de los Community Managers, que estará coordinada por Amaia Garcia, de Creativity Zentrum.