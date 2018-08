Microsoft anuncia su nueva consola: Project Scorpio

Microsoft ha presentado este lunes Project Scorpio, una consola compatible con la realidad virtual y el juego en ultra alta definición (4k), así como Xbox One S, una versión más pequeña de su consola de última generación.

Con un procesador de ocho núcleos y un procesamiento gráfico de 6 teraflops, Project Scorpio soportará el juego en 4k y será compatible con una "experiencia fluida" en realidad virtual.

La máquina, que no llegará al mercado hasta las navidades de 2017, encarna la "visión de futuro del videojuego" de Microsoft y será la consola "más potente jamás creada", prometió hoy en una conferencia celebrada en Los Ángeles el responsable de Xbox, Phil Spencer.

En la feria de videojuegos E3, Microsoft también ha presentado Xbox One S, una versión un 40 % más pequeña que la original, que reproduce vídeo en 4k y Blu-Ray, permite el juego en HDR y tiene una capacidad de almacenamiento es de hasta 2 teras.

De color blanco, se pondrá a la venta el próximo mes de agosto y su precio oscilará entre los 299 y los 399 dólares (misma cantidad en euros para Europa).

Otra de las novedades introducidas hoy por Microsoft ha sido Xbox Play Anywhere, un programa de compatibilidad entre la consola Xbox One y Windows 10.

Introducing the new Xbox One S, featuring 4K Ultra HD video, streamlined controller, and more. #XboxE3https://t.co/CWuG5QEeF7