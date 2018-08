Tecnología

Nonick 2010

"El New York Times caza tendencias en las redes sociales"

Amaia Akordagoitia

14/05/2010

La editora de Medios Sociales del The New York Times, Jennifer Preston, afirma que las redes sociales han supuesto "una nueva herramienta para interactuar con los usuarios a tiempo real".

Jennifer Preston ha sido la encargada de abrir Nonick 2010. La periodista ha sido durante los últimos 15 años editora y jefa de la sala de redacción del The New York Times. Ahora, es la primera Social Media Editor, la directora de medios sociales del The New York Times. Según Preston, "las redes sociales han dado tanto a las organizaciones como al periodismo una oportunidad para interactuar con su audiencia en modos en los que no se podía hacer anteriormente".

La periodista considera que las redes sociales son lo último en cuanto a herramientas para difundir la información. "Los medios de comunicación hemos hecho un gran trabajando creando o editando contenidos, pero el siguiente paso es la interactividad con el público", afirma la periodista en una entrevista que emitirá integramente el programa de ETB3 "Nik Dut Nick". Asimismo, "los periodistas han descubierto que las redes sociales además de ayudar a compartir la información, también sirven para encontrar tendencias", añade.

En el New York Times, "nuestra meta es que nuestros editores y periodistas piensen en interactuar con nuestros usuarios, que piensen en las redes sociales del mismo modo en el que piensan en otras herramientas como vídeos o fotos. Es decir, que en la redacción se pregunten cuál es la mejor manera de utilizar las redes sociales en esa noticia", explica Preston.

Así, herramientas como Facebook o Twitter se han convertido, según la Social media Editor, en una gran ayuda para interactuar con el público. Lo ideal, según Preston, sería poder hacer "una fabulosa web donde juntáramos los comentarios de los usuarios en Facebook, Twitter y otras redes sociales para hacer una gran conversación entre todos".

Encuentro de expertos

En esta segunda edición de Nonick se han dado cita 300 expertos internacionales. Hoy, además, tendrá lugar el encuentro Startup 2.0 con los cinco finalistas, que incluyen a Stereomood, Good Job, Askaro, Submate y Minube, que fueron seleccionados entre 100 iniciativas europeas.

Community Managers: el usuario decide

Asimismo, esta tarde ha tenido lugar un encuentro entre Community Managers, los profesionales encargados de coordinar los espacios de participación. Es decir, el profesional que define las estrategias a seguir y el que llevará a cabo el seguimiento de la opinión de los usuarios.

En la presentación han participado Petur Johannes Oskarsson, community manager de EVE Online y Alberto Knapp Bjerén , de de The Cocktail.

Tal y como ha explicado Oskarsson, en su juego existe una "democracia, ya que mediante elecciones son los usuarios los que deciden sobre los cambios que se deben realizar y por lo que su tarea no es ordenar, sino dirigir lo que usuarios opinan".

Knapp, por su parte, ha subrayado que en este ámbito "el contenido es el rey y las redes sociales, las reinas". Asimismo, ha enumerado cuatro factores a tener en cuenta para conseguir un resultado exitoso a la hora de crear una página de estas características: el usuario, las redes sociales, una campaña de marketing y el posicionamiento en buscadores (SEO).