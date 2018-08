Tecnología

Miles de mensajes en Twitter llaman a Israel "estado terrorista"

31/05/2010

"Repeat after me: #Israel is a #terrorist state #IsraelTerrorism #flotilla #freedomflotilla #flotillamassacre", es la serie de hastags descriptivos sobre el rechazo de los internautas ante el asalto.

Tras es ataque del ejército israelí a la "Flota de la Libertad" Twitter ha servido a sus usuarios para mostrar su opinión acerca del suceso. De este modo, miles de personas se han sumado a la iniciativa "Repeat after me: #Israel is a #terrorist state #IsraelTerrorism #flotilla #freedomflotilla #flotillamassacre", con toda una serie de hastags descriptivos sobre el rechazo de los internautas ante el asalto. Los mensajes de Twitter tildan a Israel de "estado terrorista". Tras el mensaje "Repeat after me: #Israel is a #terrorist state #IsraelTerrorism #flotilla #freedomflotilla #flotillamassacre" hay miles de usuarios que una vez más han optado por Twitter para crear un movimiento de opinión colectiva ante un suceso. Así ocurrió también, por ejemplo, con los recortes anunciados por Zapatero.



