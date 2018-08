Tecnología

Con 'Call Me'

Samantha Fox y Sabrina vuelven, juntas, al mundo de la música

Redacción

10/06/2010

Salerno y Fox han confirmado esta colaboración en una entrevista, colgada en Youtube.

Sabrina Salerno y Samantha Fox, dos de los iconos de la música dance de los años 80, vuelven, y no por separado. Ambas tienen lista una particular versión de ''Call Me'', mítico tema de Blondie.

Aún no se conocen detalles de cómo sonará ''Call Me'' ni si este single vendrá seguido de más colaboraciones.

