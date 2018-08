Tecnología

Google presenta sus nuevos smartphones Pixel y Pixel XL

Agencias | Redacción

04/10/2016

Los dos cuentan con un procesador Snapdragon 821, 4GB de memoria RAM, resolución de 1080p, cámara trasera de 12 megapíxeles y lector de huellas dactilares.

Google ha presentado este martes, 4 de septiembre, durante una conferencia en San Francisco (California) su nueva gama de teléfonos inteligentes, denominados Pixel, que llevan instalados por primera vez la función Google Assistant y trabajarán con realidad virtual.

Así lo ha explicado Rick Osterloh, vicepresidente de hardware de la empresa, quien ha señalado que los nuevos dispositivos de Google cuentan con "una personalidad y un aspecto únicos".

Asimismo, ha recalcado que la cámara de los Pixel es la mejor que se haya empleado en un "smartphone" y ha destacado que estos teléfonos dispondrán de un almacenamiento ilimitado, llevarán instalada la aplicación para videollamadas "Duo" y se podrán emplear con los cascos Daydream para disfrutar de la realidad virtual.

Los dispositivos, descritos como los primeros teléfonos hechos por Google "por dentro y por fuera", vienen en dos tamaños: el Pixel contará con una pantalla de 5 pulgadas, mientras que la del Pixel XL será de 5,5 pulgadas. Ambos dispondrán de baterías con carga rápida.

Además, los dos cuentan con un procesador Snapdragon 821, 4GB de memoria RAM, opción de 32GB o 128 GB de espacio, resolución de 1080p, cámara trasera de 12 megapíxeles, conector para auriculares de 3,5mm y lector de huellas dactilares.

Estos dispositivos estarán disponibles en tres colores: Quite Black (bastante negro), Very Silver (muy plateado) y Really Blue (realmente azul, una versión limitada).

El precio en EE. UU. es de 577 euros para el modelo de 5 pulgadas y se puede encargar ya con antelación.

