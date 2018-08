Tecnología

Por la igualdad

Google subirá el sueldo a las parejas homosexuales

Redacción

02/07/2010

La compañía compensará con el incremento un impuesto extra que las parejas heterosexuales no pagan. El aumento será retroactivo hasta el comienzo del año.

Google quiere que todos sus empleados sean iguales independientemente de su orientación sexual y por ello han anunciado que subirán el sueldo a las parejas homosexuales para compensar un impuesto extra que éstas deben pagar.



Enconcreto se trata de una tasa por la sanidad que las parejas del mismosexo están obligadas a pagar en Estados Unidos y del cual están exentos los matrimonios heterosexuales.

El diario The New York Times lo dice claramente: "Trabajar para una empresa tan rica como Google conlleva un amplio número de prestaciones como que la comida y la ropa sean gratis o disfrutar de cinco meses de la licencia de maternidad con goce de sueldo y beneficios, por mencionar algunos". Por ello, no es tampoco sorprendente que la compañía ponga en marcha esta iniciativa a favor de sus empleados homosexuales.

No obstante, Google no es la primera compañía que decide compensar el impuesto adicional. Por lo menos un número reducido de grandes empresas ya lo hacen. Pero los expertos dicen que los beneficios que genere esta estrategia de Google podrían inspirar a sus competidores de Silicon Valley a seguir su ejemplo, porque compiten en el mismo campo.

Aún no se sabe cuántos de los 20.600 empleados se beneficiarán de esta iniciativa, pero podría ser un número importante teniendo en cuenta que Google cuenta con una organización interna de gays y lesbianas (Gayglers) con unos 700 miembros.