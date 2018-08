Tecnología

Los 90, la década en la que caímos en la Red

31/01/2017

EiTB registró su primer dominio de internet en 1996, cuando ni siquiera existía Google o las redes sociales. Repasamos la escena tecnológica de aquellos años.

Corría el año 1996. Julio Ibarra presentaba "Teleberri 2" de ETB y Josu Loroño daba cuenta de los últimos resultados deportivos en "El Derby". "Goenkale" llevaba dos años en antena y, en la radio, la actualidad tenía la voz de Natalia Serrano (Radio Euskadi) y Gorka Etxebeste (Euskadi Irratia).

En la segunda mitad de los 90, las noticias llegaban a los hogares vía papel, ondas hercianas y tubos catódicos. Pero ya entonces, algo nuevo estaba surgiendo, algo revolucionario, que cambiaría, de alguna manera, nuestras vidas: internet.

Y fue precisamente aquel año, concretamente un 19 de diciembre, cuando EiTB registraba su primer dominio en internet. El ente público de comunicación vasco fue, sin duda, precursor en iniciarse en el por aquel entonces desconocido World Wide Web (las famosas tres ws con las que ya estamos tan familiarizados).

Hace dos décadas @ era un símbolo extraño que había invadido los teclados. No existía Google (irrumpió en 1998), ni Facebook ni Youtube (ambos de 2005) y el que fuera el precursor de los smartphones, el Nokia Comunicator (un 'zapatofono' que permitía mandar... faxes!?), salió al mercado en agosto de 1996. El primer iPhone no llegaría hasta 2006.

En lo tecnológico, los noventa fueron los años del Walkman, de los disquetes, del casete. El primer DVD, que desterró el VHS y el Betacam, fue fabricado en 1996 por Toshiba.

Según datos de un estudio realizado por National Geographic, el 45% de los jóvenes tenía móvil (ahora la penetración es del 97%), la mayoría de marcas míticas como Motorola, Nokia o Alcatel. Algunos, muy pocos (5%), tenían busca y solo los más modernos (los geeks de ahora) contaban con un PDA (ordenadores de bolsillo).

¿Cómo eran las webs en los 90?

Volvamos al nacimiento de EITB en la web. ¿Imaginan cómo era nuestra página? Dejen de hacerlo, tenemos la imagen que lo atestigua:

Copia del aspecto que tenía eitb.com en 1996. Fuente: archive.org

Aunque aquella web estática que ofrecía tanto solo la programación crearía urticaria a cualquier diseñador web de la actualidad, pero en los 90 todas estaban cortadas por el mismo patrón: mucho texto en una sucesión de tablas y columnas, pocas imágenes (algunas rotas, cargadas a medias por fallos en las conexiones) y, a lo sumo, algún que otro GIF animado. Quizás hay quien recuerde aquellos contadores de visitas que algunas webs (sobre todo las creadas a través de Geocities) lucían en su parte superior.

Los que no gocen de buena memoria o sean demasiado jóvenes para recordar nada pueden acudir al archivo de internet (archive.org) para escarbar en la "prehistoria" de internet. La página recopila copias de las páginas web a través de los años, empezando por 1996. Buceando en sus registros, uno puede encontrarse con las primeras versiones de la web de la Casa Blanca o la NASA (ambas surgidas en 1993).

¿Echan en falta las imágenes? Las webs de los 90, como la de la Casa Blanca o la de la NASA, apenas tenían. Fuente: archive.org

¿Sabía que algunos de los gigantes comerciales de hoy en día, como Ebay y Amazon, ya tenían web en 1995? Eso sí, hasta 2001, no lograron beneficios.

Ebay ya ofrecía subastas en los años 90. Fuente: archive.org

Internet: lento, caro y?¡ruidoso!

Las webs empezaban, por tanto, a despuntar, pero el acceso a ellas era todavía algo propio de marcianos. Aunque el ordenador de mesa ya estaba presente en muchos hogares (62%, según el estudio de National Geographic), las conexiones a internet raramente se hacían desde casa (solo un 1% tenía módem). La mayoría de los mortales se inició en la red de redes en la universidad o en otros lugares públicos. Los KZgune y cibers no proliferaron hasta el cambio de milenio.

En 1995, el número de usuarios de internet en el Estado español era de 50.000 personas ?hoy en día la cifra asciende a 35 millones?. Eran los privilegiados, los raros, los atrapados por lo que sería, según decían los analistas más conservadores, "una moda pasajera".

Navegar en internet era, de hecho, toda una aventura. La mayoría de las conexiones de aquella época se hacían mediante módem, que realizaba una llamada a través de la línea telefónica. Y aquello sonaba así:

Con esta particular banda sonora para empezar, la epopeya continuaba al navegar con una velocidad media de 56 kbps (kilobyte por segundo) ?al cambio, los 300 megabytes de hoy en día serían 360.000 kbps?. La gesta podía verse truncada si alguien intentaba llamar por teléfono, o simplemente, la conexión se caía (que ocurría en numerosas ocasiones).

Por si eso fuera poco, la "broma" podía salirle cara. En los 90 no existía la tarifa plana, y las empresas proveedoras cobraban una tarifa por el acceso a internet, a la que había que sumar la correspondiente a realizar una llamada que cobraba Telefónica. Quizás algunos recordarán Infovía, la red creada por la compañía telefónica en 1995 que daba la posibilidad de conectarse a cualquier proveedor a coste de llamada local. Aún así, el precio era elevado y la factura telefónica no estaba exenta de sustos a fin de mes. No fue hasta el cambio de milenio cuando las compañías dejaron de cobrar por la conexión de internet (el uso de la línea se seguía cobrando).

El reinado de los foros y chats

¿Y qué hacíamos en Internet si no había Google, ni redes sociales, ni vídeos?

Antes de la llegada de Google, los internautas buscaban en Altavista (creada en 1995, para luego ser comprada por Yahoo). Llegó a ser el buscador más popular del momento, y pasó de las 300.000 páginas indexadas en su primer día a los 80 millones en 1997. Sin embargo, la oferta era variada: Excite, infoseek.com, Lycos, Ask Jeeves...

El buscador Altavista contaba con un diseño bastante sencillo. Fuente: archive.org

Aunque no solo de buscadores vivían los internautas de los 90. A pesar de que siguen existiendo en la actualidad, los foros y chats fueron todo un fenómeno en aquella época.

Los proveedores de acceso a internet y fabricantes de ordenadores (AOL o Microsoft, por ejemplo) podían influir directamente en los contenidos que sus usuarios veían en internet. No es de extrañar que, viendo el éxito fulgurante de los chats, crearan sus propios servicios. Nacían, así, AIM (AOL Instant Messenger, de AOL, la empresa de internet estadounidense por excelencia, en 1997), Yahoo Messenger (1998) o MMS (Windows Live Messenger de Microsoft, en 1999 ).

El Messenger, 'padre de WhatsApp', marcó a toda una generación y dio un giro a la forma de relacionarse de los jóvenes, pregunten si no a los adolescentes de los 90: ¿Le son familiares estos sonidos? (NOTA: Vídeo apto sólo para nostálgicos)

Aquellos adolescentes impulsaron, quizás sin darse cuenta, la popularidad de Hotmail o Yahoo, ya que para crear una cuenta en Messenger debían de hacerlo a través de un correo electrónico. El omnipresente Gmail no llegaría hasta 2004, y supondría el principio del fin para muchos. Pero? eso es otra historia, ¿no creen?