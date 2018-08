Estos son los nuevos emoticonos que traerá WhatsApp para Android

WhatsApp, la conocida aplicación de mensajería instantánea, está ultimando la incorporación de nuevos emoticonos para todos los usuarios del sistema operativo Android. Los primeros afortunados en disfrutar de la nueva actualización (2.17.43) serán aquellos que dispongan de la versión de prueba WhatsApp Beta. Varias semanas después, estos iconos estarán disponibles, de manera oficial, para todos los usuarios.

Los emoticonos, también conocidos como ‘emojis’, se han popularizado en los últimos años, fomentando así una nueva forma de comunicación no verbal. Normalmente, estos iconos representan alguna actividad u objeto de la vida cotidiana, como practicar deporte.

Entre los 77 emoticonos nuevos, podremos encontrar más deportes, alimentos, edificios, símbolos y animales. Además, WhatsApp ha añadido nuevas profesiones, con el objetivo de romper con los estereotipos y promover la igualdad racial y de sexo.

