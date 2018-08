Los usuarios, en pie de guerra contra la actualización de WhatsApp

La última actualización de WhatsApp, anunciada el lunes pero activada durante las últimas horas, ha puesto en pie de guerra a muchos usuarios, que critican los cambios introducidos por la aplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp cumple ocho años el viernes, y ha querido celebrar el aniversario con esta "mejora" que ya incorporan otras redes sociales. La nueva funcionalidad permite añadir fotos, vídeos y GIFs a los estados y enviarlos a nuestros contactos. Hasta ahora, el usuario solo podía componerlo con una frase y emojis (emoticonos).

El quid del cambio es que ese estado solo dura 24 horas, y que a menos que configuremos su privacidad, será compartido con todos nuestros contactos. WhatsApp ha insistido en que todos los estados que se envíen estarán encriptados.

Aquellos a los que ya se les haya actualizado la aplicación observarán que hay una nueva pestaña llamada "Estados" junto con las habituales "Chats" y "Llamadas". La pestaña "Contactos" ha desaparecido con el cambio.

La actualización, lejos de provocar el aplauso de los usuarios, ha generado una lluvia de críticas y bromas. La etiqueta #WhatsApp fue trending topic el martes y a primera hora de este miércoles.

Algunos han criticado la poca originalidad del cambio ?ya existe algo parecido en Snapchat y Facebook e Instagram lo bautizaron como "Stories"?, mientras que otros ponen el foco en los problemas de privacidad. Ante tanta crítica, hay quien insta a cambiar de app de mensajería instantánea. Veremos si ocurre.

No me gusta la nueva actualización de #WhatsApp ¿por qué esa manía de mezclar todas las redes sociales? No hace falta! Me gusta lo simple pic.twitter.com/bwUBrGFevR