Apple admite los problemas de antena del iPhone4

16/07/2010

La empresa tecnológica Apple ha admitido hoy los problemas de recepción de señal de su nuevo iPhone 4, la última versión de su producto estrella.

El consejero delegado de la compañía, Steve Jobs, ha reconocido los defectos de cobertura del nuevo aparato, aunque ha insistido en que se trata de una incidencia que afecta a todos los teléfonos inteligentes del mercado.

Así, Apple ha anunciado que regalará fundas para subsanar esa deficiencia o devolverá el dinero a los usuarios descontentos con su compra.

"No somos perfectos, los teléfonos no son perfectos", ha asegurado Jobs, que no obstante ha defendido a ultranza el nuevo iPhone después de las críticas aparecidas recientemente en los medios de comunicación por el ya conocido como ''Antennagate''.

Quejas

Según los datos de Apple, solo un 0,55% de los compradores del iPhone 4 se quejaron de problemas con la antena de su teléfono al servicio de atención al cliente de la compañía y la tasa de devolución de estos dispositivos ha sido un tercio de la que se produjo semanas después del lanzamiento del iPhone 3GS.

Jobs, no obstante, no ha ocultado que habían detectado una mayor incidencia de llamadas fallidas en el iPhone 4 que en su antecesor, aunque ese incremento fue inferior a una llamada más por cada 100.



Apple ha vendido más de 3 millones de iPhone 4 desde su lanzamiento a finales de junio.