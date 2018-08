Tecnología

El fallo de Twitter, 'reparado por completo'

22/09/2010

La red social ha vivido una jornada caótica. Ha mostrardo gráficos de gran tamaño o mensajes sin sentido repletos de códigos. Se han registrado más de 1.000 infecciones cada 10 segundos.

Twitter ha vivido hoy una jornada caótica. Un fallo de seguridad ha provocado que miles de cuentas se redirijieran a páginas de terceras partes o se abrieran ventanas emergentes hacia otras webs pornográficas y de juegos. Cuando el usuario pasaba el ratón por encima de los mensajes aparecían colores y se volvían a enviar los textos. "El problema está reparado por completo", ha dicho la empresa en su blog. Eso sí, el ataque a la web ha supuesto al menos 1.000 infecciones cada 10 segundos.



El fallo no ha permitido aceptar mensajes directos y ha publicado otros muchos como un texto en negro. Asimismo, ha sido imposible enviar un mensaje privado que no existe. De todos modos, no se ha tratado del único error, ya que la web ha mostrado gráficos de gran tamaño o mensajes sin sentido repletos de códigos.



El servicio solo ha funcionado con normalidad a través de dispositivos móviles.

Este fallo ha acumulado tantos comentarios que se ha convertido en uno de los temas más populares de Twitter en el día de hoy.



El problema se ha detectado en varios países y ha afectado incluso a personalidades como Sarah Brown, la esposa del ex primer ministro británico, Gordon Brown, y al portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.