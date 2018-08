Tecnología

Dancing in the Basque Country

Un irundarra enseña Euskal Herria al estilo de Matt Harding en YouTube

A. A.

30/09/2010

El irundarra Iñaki Goikoetxea ha necesitado dos años de trabajo para grabar un vídeo que muestra 100 lugares de Euskal Herria al estilo que hizo triunfar a Matt Harding en YouTube. Vea el vídeo.

Inspirado en la idea original de Matt Harding, Iñaki Goikoetxea ha trabajado durante 21 meses en la realización de un vídeo que ha titulado "Dancing in the Basque Country" ("Euskal Herrian Dantzan"). En él, ha recogido imágenes de más de 100 rinconces con el objetivo de "difundir la imagen de Euskal Herria" por la Red. Porque, según el autor, "no es necesario irse al otro lado del mundo para ver lugares increíbles".

Aunque, anteriormente, Goikoetxea ya había realizado algún otro trabajo de características parecidas, este ha sido el definitivo. "En algunas ocasiones hemos pasado un poco de vergüenza al ponernos a bailar en mitad de la calle, pero todos los que han participado, mi familia y amigos, sabían de qué iba y nos lo hemos pasado bien", comenta el irundarra.

Goikoetxea ha terminado esta misma semana de editar el vídeo: "Grabamos en un pequeño estudio la música que tocamos nosotros mismos en directo en unas de las imágenes. En total, montar todas las imágenes me ha llevado alrededor de un mes".

De este modo, Goikoetxea ha querido destacar los montes, las ciudades, las fiestas y los rincones con más encanto de Euskal Herria. "He querido recordar los sitios que conocí de pequeño. La gente puede pensar que he ido a bailar a los sitios, pero realmente nos movemos mucho y he aprovechado para recoger las imágenes", ha aclarado.

Grabar en lugares públicos no ha sido problemático para el irundarra. De hecho, en algunas ocasiones se les han sumado algunos espontáneos a la coreografía: "Fue bonito cuando estábamos grabando en Hondarribia y una pareja de novios que estaba sacándose las fotos se unió a nosotros".

Antecedentes

Iñaki Goikoetxea no es el único al que ha inspirado el pionero Matt Harding. Hace algunos meses, un vizcaíno también quiso destacar los lugares más emblemáticos de Bizkaia y subió a la web el vídeo "Bizkaia Dubi Dubi".

Matt Harding comenzó con este tipo de vídeos en 2005. Emprendió un viaje alrededor del mundo después de trabajar en la industria de los videojuegos en Australia. Durante sus viajes, pedía a otros que le grabaran como bailaba frente a construcciones famosas, calles o emplazamientos del país donde estaba. Un vídeo de esos bailes en Internet convirtió a Matt en un personaje conocido. Posteriormente ha hecho otras versiones cada año. Sus vídeos son de los más vistos y descargados de la historia de Internet.