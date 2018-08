Muere Stephen Hawking

El físico británico Stephen Hawking ha fallecido a los 76 años en su casa de Cambridge, según fuentes de la la familia.

El científico pasará a la historia, entre otros méritos, como uno de los científios que contribuyó a la teoría del 'big bang', término con el que se refirió al origen del espacio y el tiempo, pero también fue un estudioso de los agujeros negros que, según expuso, no son completamente negros ya que emiten radiación.

Su obra "Btreve historia del tiempo", de 1988, recoge buena parte de sus descubrimientos y teorías y ha tenido ventas superiores a los 25 millones de ejemplares.

Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido.

En julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre.

El físico teórico, nacido en una familia de intelectuales de Oxford el 8 de enero de 1942, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 1963, y los médicos le dijeron que solamente viviría dos años más.

Sentado en una silla de ruedas, desde 2005 solo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5